VS waarschuwen voor gebruik van chemische wapens door Rusland

Ze reageert daarmee op beschuldigingen van Rusland dat Oekraïne nucleaire of biologische wapens zou ontwikkelen. De Verenigde Staten zouden het “militair biologisch programma” in Oekraïne ondersteunen met dodelijke ziekteverwekkers, waaronder pest en miltvuur, aldus Moskou.

“Dit is een duidelijke truc van Rusland om een aanval op Oekraïne te rechtvaardigen”, stelt Psaki. De woordvoerster meent dat de Russen “onder valse vlag” zelf chemische wapens zouden kunnen inzetten, om daar vervolgens een ander land de schuld van te geven.

Lees ook Hoe groot is de kerndreiging uit Rusland? Professor Tom Sauer: ‘De NAVO heeft hier een raketafweersysteem, maar dat werkt niet’ Heeft Poetin echt een rode knop om een kernoorlog te starten? En wat kan het Westen doen? Vier vragen en antwoorden Volg de belangrijkste ontwikkelingen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in onze liveblog

In een reeks tweets schrijft Psaki dat de Russische beweringen “belachelijk” zijn, maar dat ook Chinese functionarissen “de Russische complottheorieën” herhalen. “Nu Rusland deze valse beweringen heeft gedaan, en China de propaganda schijnbaar steunt, moeten we allemaal in de gaten houden of Rusland mogelijk chemische of biologische wapens gebruikt in Oekraïne”, aldus de woordvoerster nog.

Now that Russia has made these false claims, and China has seemingly endorsed this propaganda, we should all be on the lookout for Russia to possibly use chemical or biological weapons in Ukraine, or to create a false flag operation using them. It’s a clear pattern. — Jen Psaki (@PressSec) 9 maart 2022

Ook Ned Price, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat “het Kremlin opzettelijk regelrechte leugens verspreidt”. Volgens hem is de “Russische desinformatie” over Amerikaanse steun voor biologische wapens in Oekraïne “totale onzin”. Hij voegde daaraan toe dat Rusland “erom bekend staat het Westen te beschuldigen van misdaden die het land zelf begaat.”