VS verbieden producten van Huawei en andere Chinese bedrijven: ‘Onacceptabel risico voor nationale veiligheid’

Het verbod is een volgende stap in het harde beleid van de Amerikaanse regering tegen Chinese techbedrijven. Eerder legden de autoriteiten al exportbeperkingen op aan Huawei. De Verenigde Staten verdenken het bedrijf ervan spionage mogelijk te maken via achterdeurtjes in de technologie. Huawei heeft dat altijd ontkend.

Het verbod van de Amerikaanse telecom- en mediatoezichthouder FCC volgt op een wet die president Joe Biden vorig jaar ondertekende. Daarmee kan ‘onbetrouwbare communicatieapparatuur’ die een gevaar vormt voor de nationale veiligheid worden geweerd.

Daarom verbiedt de FCC tevens import en verkoop van producten van telecombedrijf ZTE. Niet alleen telecombedrijven worden geweerd: het verbod gaat ook gelden voor Hikvision en Dahua Technology, die onder meer slimme camera’s produceren. Apparaten van Hytera, producent van radiosystemen, mogen ook niet meer worden geïmporteerd of verkocht in de VS.

Huawei heeft nog niet gereageerd op het verbod. Het eveneens geweerde Hikvision meldt in een verklaring dat de FCC met het verbod “niets doet voor de bescherming van de nationale veiligheid van de VS” maar enkel de Amerikaanse consument raakt.

Ook elders wordt Chinese tech geweerd

De VS staan niet alleen met dit besluit. Ook in veel andere landen worden Chinese bedrijven (deels) geweerd vanwege mogelijke spionage. Zo mogen providers in Canada en het Verenigd Koninkrijk geen apparatuur van Huawei en branchegenoot ZTE gebruiken in hun 5G-netwerken. Ook Japan, Australië en Zweden namen al stappen tegen Huawei.