VS sturen meer wapens naar Oekraïne, om Rusland ook echt kopje kleiner te maken

De VS willen met nieuwe wapenleveranties aan Oekraïne proberen Rusland flink te verzwakken. Op die manier, is de gedachte, moet een militaire confrontatie in de toekomst worden voorkomen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin gezegd na terugkeer van een bezoek aan Kiev.

Austin bezocht met minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken president Volodymyr Zelensky om Oekraïne meer hulp te bieden. Ook kondigden zij de terugkeer van Amerikaanse diplomaten naar Kiev aan.

Na terugkeer in Polen deden de twee ministers stevige uitspraken. Ze maakten allebei geen geheim van de missie achter alle westerse wapenleveranties: Rusland verslaan. “Wij willen dat Rusland zo verzwakt wordt dat het niet meer kan doen wat het heeft gedaan door Oekraïne binnen te vallen”, aldus Austin. “Ze hebben al veel militair vermogen verloren. En veel van hun troepen. Wij willen niet dat ze in staat zijn om dat alles weer snel op te bouwen.”

15.000 Russen dood

Austins Britse collega Ben Wallace zei dat tot nu toe zo’n 15.000 Russen zijn gedood. Blinken: “Onze hulp zal doorgaan en doorgaan tot we resultaat zien.” Vorige week zegde president Biden voor 1,3 miljard dollar (1,2 miljard euro) aan wapens en economische hulp toe, inclusief zending van tientallen van de zwaarste kanonnen die Amerika te bieden heeft. Zondag deden Blinken en Austin daar nog eens 713 miljoen dollar (660 miljoen euro) bij.

Ook lieten zij Zelensky weten dat Amerikaanse diplomaten geleidelijk zullen terugkeren naar de ambassade in Kiev, een stap die vooral symbolisch van groot belang is. Blinken toonde zich opgetogen over het succes dat de afgelopen twee maanden is geboekt met de westerse strategie van “enorme steun voor Oekraïne, enorme druk op Rusland, in solidariteit met meer dan dertig landen”. “Dat heeft echt resultaat gehad.”

Beeld AP

Dankzij al die hulp, aldus Blinken, heeft Rusland “gefaald” en is Oekraïne “geslaagd” in het keren van de invasie. Blinken: “Oekraïne kan winnen als het de juiste wapens heeft en de juiste steun.” Zelensky prees de Amerikanen maandag voor hun “niet eerder vertoonde” hulp en hun gulheid. Die hielp niet alleen Oekraïne: “Als de democratie wint in een land, wint ze over de hele wereld.”

De twee bewindslieden reisden door naar de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland, waar vandaag gesprekken worden gevoerd “over wat Oekraïne nodig heeft”, met onder anderen leiders van twintig landen en de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg.

Radiostilte

Zelensky kondigde de komst van Blinken en Austin zaterdag met tromgeroffel aan. Dat stond in schril contrast tot de absolute radiostilte die volgde. Amerika weigerde het bezoek te bevestigen en zelfs toen Blinken en Austin arriveerden, lekte geen woord naar de media, die urenlang in het duister tastten over de vraag of de ministers wel naar Kiev zouden komen.

Voorzichtigheid speelde een rol. Kiev was weliswaar veilig, maar toch explodeerde er nu en dan nog een Russische raket, en ook de trein waarin ze reisden, kon een doelwit zijn. Een wandeling met Zelensky door de straten van Kiev, zoals de Britse premier Boris Johnson die had gemaakt, zat er dus niet in.

In plaats daarvan voerde het drietal een gesprek van drie uur, twee keer zolang als de negentig minuten die ervoor waren uitgetrokken. Pas toen de ministers maandagochtend veilig op Pools grondgebied waren teruggekeerd, gaven ze een korte persconferentie. Toen werden ook pas de staatsiefoto’s van het bezoek verspreid.

Beeld ANP / EPA

Protest Rusland

Rusland begeleidde het bezoek met een diplomatiek protest en met raketten. De Russische ambassadeur in de VS, Anatoli Antonov, zei op de Russische televisie dat de Amerikaanse regering opnieuw was gewaarschuwd geen wapens meer aan Oekraïne te leveren.

Ook gingen de aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Russische raketten troffen het Azovstal-complex in Marioepol, waar de laatste Oekraïense militairen al meer dan twee maanden standhouden tegen een Russische overmacht, en waar een onbekend aantal vrouwen en kinderen een schuilplaats heeft gevonden. Ook werden vijf spoorwegstations beschoten.

De Oekraïense legerleiding zei dat de Russen met hun aanvallen op de spoorweginfrastructuur de routes wilden treffen die worden gebruikt om de westerse wapens aan te voeren. Volgens de baas van de Oekraïense spoorwegen viel bij de aanvallen op de stations in het westen en midden van het land één dode en raakten vier anderen gewond.

Het ministerie van Defensie in Moskou claimde dat de luchtmacht 56 militaire doelwitten vernietigde, waaronder een olieraffinaderij in Krementsjoek. Bij een oliedepot in de Russische stad Bryansk, zo’n honderd kilometer van de Oekraïense grens, brak een grote brand uit. De oorzaak was onduidelijk. Moskou beschuldigde Kiev vorige maand van een helikopteraanval op een oliedepot bij het Russische Belgorod, vlak over de grens.