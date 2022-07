VS sturen meer dan 500 nieuwe geheimzinnige ‘zelfmoorddrones’ naar Oekraïne

De geheimzinnige drones waarvan het Oekraïense leger er nu 580 extra krijgt, leiden al sinds de bekendmaking van de eerste levering tot verbazing. Tot nu toe hadden de VS ‘slechts’ 121 Phoenix Ghosts geleverd. Maar hoe effectief de zelfmoorddrone, die in de lucht hangt en inslaat op Russisch materieel en militairen, in de strijd is, was tot deze week nauwelijks bekend.

Ook hoe groot de Phoenix Ghost is, hoe hij eruit ziet, wat hij allemaal kan en hoe zwaar het explosief is waarmee hij bewapend is, wil het Pentagon niet zeggen. Het enige dat de VS kwijt willen, is dat hij enigszins lijkt op de Switchblade, de andere kamikazedrone die de VS aan Oekraïne hebben geleverd.

De Phoenix Ghost is mogelijk de meest geavanceerde Amerikaanse kamikazedrone. De gepensioneerde Amerikaanse luitenant-generaal David Deptula, die bestuurder is bij fabrikant Aevex Aerospace, onthulde in april dat de drone zes uur in de lucht kan blijven. Dat is aanzienlijk langer dan de Switchblade. Ook kan de geheime drone nachtaanvallen uitvoeren dankzij de infraroodsensoren.

Het bestaan van de Phoenix Ghost, die bedoeld is voor de Amerikaanse luchtmacht, was tot de Russische invasie niet bekend. Pas nadat de VS in april bekendmaakten dat de drone zijn debuut zou maken op het slagveld, werd duidelijk dat de luchtmacht eraan werkte.

Succes in de oorlog

De forse opvoering van de leveringen en de opvallend positieve geluiden van het Pentagon over het wapen duiden erop dat de Phoenix Ghost nu al een van de Amerikaanse successen is in de oorlog. “De Oekraïners hebben uitstekend gebruikgemaakt van het Phoenix Ghost-systeem”, aldus een hoge Pentagon-functionaris tijdens een briefing. “Wij hebben enorm veel positieve informatie gekregen van de Oekraïners. Toen wij ze aanvankelijk leverden, moesten wij nog zien hoe ze het zouden gebruiken. We hebben nu veel vertrouwen op basis van wat ze ons hebben gemeld.”

De Oekraïne-oorlog is de eerste oorlog waarin zelfmoorddrones op grote schaal worden ingezet. Tot nu toe werden drones voornamelijk ingezet voor verkenningen en het uitvoeren van aanvallen met antitankraketten. Die grote, bewapende gevechtsdrones worden vanaf een militaire basis bestuurd, vaak honderden tot duizenden kilometers verderop. Ze kunnen uren in de lucht blijven, sommige zelfs een dag, en keren na afloop van de missie terug.

Kamikazedrones zijn echter voor eenmalig gebruik. Ze zijn klein, licht en passen doorgaans in een rugzak. Zo weegt de Switchblade 300 slechts 2,5 kilo. Hij wordt met een buis de lucht in geschoten. Daarna klappen de vleugels open waarna hij een kwartier in de lucht kan blijven. Een militair kan met zijn tablet binnen een straal van tien kilometer zoeken naar voertuigen zoals jeeps en vrachtwagens.

Aanvallen op tanks

De zwaardere Switchblade 600 kan nog veel meer. Die kamikazedrone weegt zo’n 15 kilo en kan zo’n veertig minuten in de lucht hangen. De 600-versie is dan ook bedoeld om bepantserd materieel, zoals tanks en pantserwagens, uit te schakelen tot op veertig kilometer.

De Switchblade-drones, waarvan het Oekraïense leger er meer dan zevenhonderd van de VS heeft gekregen, kunnen al binnen tien minuten worden opgezet. Een ander voordeel is dat de VS Oekraïense militairen niet hoeft op te leiden omdat de drones makkelijk in te zetten zijn.

Oekraïne beweert tot maandag 1.730 tanks en 3.950 pantserwagens van de Russen te hebben vernietigd, aantallen die niet door onafhankelijke bronnen zijn bevestigd. Hoeveel van dit materieel door de zelfmoorddrones onder vuur is genomen, meldt Kiev niet. De Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten zeggen ook dat het Russische leger veel materieel heeft verloren in vijf maanden oorlog, maar exacte aantallen geven zij niet.

Trots op de drone

De Britten ontdekten vorige week een militaire locatie in het Russische Barvinok, zo’n tien kilometer van de Oekraïense grens, waar ongeveer driehonderd beschadigde tanks, pantserwagens en trucks werden gerepareerd. “Naast de personele problemen blijft Rusland waarschijnlijk worstelen met het ophalen en repareren van de duizenden gevechtsvoertuigen die tijdens de strijd in Oekraïne zijn beschadigd”, schreef het Britse ministerie van Defensie maandag in een Twitterbericht.

“Je kan er gerust van uitgaan dat hij over het algemeen werkt”, was een van de weinige dingen die Pentagon-woordvoerder John Kirby in april wilde zeggen over de Phoenix Ghost. “Hij biedt dezelfde soort tactische mogelijkheden als een Switchblade.” Beide drones waren volgens hem in staat “om een klap” uit te delen aan de vijand.

Fabrikant Aevex van de Phoenix Ghost zwijgt als een graf omdat het project nog geheim is. Dat in tegenstelling tot de maker van de Switchblade, AeroVironment, die trots is dat hun drone wordt ingezet in de oorlog. “Oekraïne en onze Oost-Europese bondgenoten hebben deze wapens nodig om van het Russische leger te winnen”, aldus de Switchblade-fabrikant in een tweet. “Wij staan gereed om jullie te steunen.”