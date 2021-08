VS nemen voortouw in donatie van coronavaccins aan arme landen

“Democratieën kunnen leveren”, zei Joe Biden dinsdag trots tijdens een toespraak vanuit het Witte Huis. Hij doelde daarmee op de 110 miljoen covidvaccins die de VS inmiddels hebben geleverd aan 65 arme landen, waaronder Afghanistan en Zambia. Biden spreekt van een “belangrijke mijlpaal”. China doneerde tot dusver ruim 24 miljoen doses. De EU ligt daar nog ver achter met nog geen 8 miljoen gedoneerde vaccins.

En dit is pas het begin, voegde Biden eraan toe. Eind augustus beginnen de VS met het verzenden van een half miljard Pfizer-vaccins naar honderd arme landen. Er worden geen voorwaarden gesteld aan de donaties. “We leveren zelfs vaccins aan landen waar we problemen mee hebben”, zei Biden. In juni 2022 moet uiteindelijk alles helemaal geleverd zijn.

Ook werkt de Amerikaanse regering aan plannen om migranten langs de Mexicaanse grens te vaccineren. Onder hen stijgt het aantal besmettingen in rap tempo. Het is de bedoeling dat de vaccins aan alle migranten in hechtenis worden verstrekt, ook als ze worden teruggestuurd.



Wereldwijde vaccinatie is essentieel om ook in de VS de pandemie onder controle te brengen, aldus Biden. “Je kunt geen muur bouwen die hoog genoeg is om het virus uit andere landen buiten de deur te houden.” De VS zwoegen momenteel onder een nieuwe golf van infecties, aangejaagd door de deltavariant. Afgelopen dinsdag zijn er ruim 105.000 nieuwe Amerikaanse gevallen bekend geworden.

Maar de globale distributie is geen makkelijke taak. De levering is cruciaal: vaccins moeten verdeeld worden voor de houdbaarheidsdatum verstrijkt, en in het geval van Pfizer op zeer lage temperatuur bewaard worden.

De gedoneerde vaccins worden hoofdzakelijk verspreid via het wereldwijde vaccinatieplatform Covax, een internationaal samenwerkingsverband van onder meer de WHO en hulporganisatie Gavi. Covax heeft de doelstelling tegen het einde van het jaar twee miljard doses te verspreiden over de 92 armste landen van de wereld. Op dit moment lijkt dat scenario nog ver weg. Van de landen die door de Wereldbank als lage-inkomenslanden zijn bestempeld, is iets meer dan 1 procent van de bevolking volledig ingeënt. In schril met de hoge-inkomenslanden: daar is meer dan de helft gevaccineerd.

Bij de verdeling van de Amerikaanse vaccins wordt onder andere gekeken naar het aantal besmettingen, sterftecijfers en ziekenhuisbezetting. Indonesië, op dit moment de coronahotspot van de wereld, krijgt als grootste bestemmingsland acht miljoen doses. Colombia, Nigeria, Bangladesh en Zuid-Afrika krijgen vier miljoen doses. Onder de ontvangers zit één rijk land, Canada, omdat de Canadese vaccinatiecampagne traag op gang is gekomen vanwege uitgestelde leveringen van de farmaceuten.