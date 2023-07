VS laten wereldwijd alle bezittingen van Othman E.B., broer en stroman blokkeren: Antwerpse cokemiljonair op Amerikaanse zwarte lijst

De Biden-administratie maakte woensdag bekend dat het sancties uitvaardigt tegen vier vermeende drugscriminelen onder wie drie Belgen: Othman E.B. (37), zijn jongere broer Youness (28) en stroman Youssef B.A. De broers worden al jaren gezocht door het parket in Antwerpen, maar resideren in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten.

“De acties onderstrepen het belang van onze collectieve inspanningen om de wereldwijde illegale drugshandel te ontwrichten”, zegt de Amerikaanse staatssecretaris Brian E. Nelson, bevoegd voor het opsporen van criminele geldstromen. Volgens een persbericht wordt de actie gevoerd in samenwerking met het Antwerps parket en de federale politie.

“Othman E.B. leidt een internationale criminele organisatie die aanzienlijke hoeveelheden cocaïne via zeecontainers de haven van Antwerpen binnensmokkelt en breder verspreidt in Europa”, gaat het bericht verder. “Het witwassen van geld van Othman E.B. en zijn bevoorradingsnetwerken voor verdovende middelen lopen via bedrijven in de Chinese Volksrepubliek en Zuid-Amerikaanse cocaïneleveranciers, onder wie de Ecuadoraan Wilder Emilio Sanchez Farfan die in februari werd gearresteerd.”

Othman E.B. groeide op als straatjoch rondom het Koxplein in Borgerhout en bekwaamde zich als “uithaler” van pakketjes cocaïne uit scheepsladingen in de haven. Hij bouwde in enkele jaren tijd een heel netwerk van uithalers en transporteurs uit. In een datalek richting het journalistencollectief Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en Transparency International met gegevens over de allergrootste vastgoedbezitters in Dubai haalde hij de top 10. OCCRP schreef toen, zeven jaar geleden intussen: “Zijn naam is in Dubai verbonden aan elf eigendommen met een gecombineerde waarde van ongeveer 8,5 miljoen dollar.” Het totale vermogen van E.B. werd in die periode geschat op 80 tot 100 miljoen euro.

E.B.’s jongere broer Youssef werd ooit ontvoerd na een dispuut over een drugstransactie, maar kwam vrij nadat zijn broer vanuit Dubai de onderhandelingen voerde. Youssef werd in januari bij verstek tot 8 jaar cel veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij meerdere cocaïnetrafieken, maar vervoegde zijn broer in Dubai. De rest van de familie E.B. leidt een anoniem bestaan in Antwerpen. In januari van dit jaar werd de woning van een van de familieleden onder vuur genomen in Merksem. Een meisje van 11 werd dodelijk geraakt door een kogel.

De sancties houden in dat alle eigendommen en belangen van de drie die zich in de VS bevinden of onder toezicht staan van Amerikanen, moeten worden geblokkeerd en gerapporteerd aan het OFAC, het Bureau Buitenlandse Vermogensbeheer. Ook alle via de VS lopende financiële transacties worden geblokkeerd.