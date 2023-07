VS krijgen nationaal monument voor vermoorde Emmett Till. ‘Zal ook verhaal vertellen van onderdrukking, overleving en moed van zwarte mensen’

De 14-jarige jongen uit Chicago werd vermoord tijdens een familiebezoek aan het plaatsje Drew. Dat gebeurde nadat een witte vrouw onder meer zei dat hij naar haar had gefloten, wat door zijn familie en vrienden werd ontkend. Till werd vier dagen later door twee witte mannen uit zijn bed gehaald, ontvoerd en zwaar mishandeld. Zijn verminkte lichaam werd drie dagen later in een rivier gevonden.

Moeder Till-Mobley zette zich daarna in tegen het onrecht en de ongelijkheid waar zwarte mensen mee te maken hadden, wat een impuls gaf aan de burgerrechtenbeweging. Bij de begrafenis besloot ze een afscheidsdienst met een open kist te houden. Tills zwaar toegetakelde gezicht was goed te zien en beelden daarvan werden volop gedeeld.

Een aantal maanden na de moord weigerde Rosa Parks, een zwarte vrouw, haar stoel in een bus af te staan aan een witte reiziger. Later noemde Parks Till als reden voor haar wereldberoemde actie. Het monument zal volgens het Witte Huis niet alleen het verhaal vertellen van de omstandigheden rond Tills moord en de impact van zijn dood op de burgerrechtenbeweging, maar ook het “bredere verhaal van onderdrukking, overleving en moed van zwarte mensen” in de VS.

Drie locaties

Het monument wordt verspreid over drie locaties. Het gaat om de plek waar Tills lichaam zou zijn gevonden en sinds 2008 een gedenkteken staat dat meermaals het doelwit is geweest van vandalisme. De andere locaties zijn de kerk waar de uitvaartdienst werd gehouden en de rechtbank waar de moordenaars in 1955 door een witte jury werden vrijgesproken.

De daders gaven later in een betaald interview toe achter de moord te zitten. Een van de mannen was getrouwd met de witte vrouw die de beschuldiging had geuit. In 2021 heropende justitie het onderzoek naar haar rol bij de moord, nadat een boek was verschenen waarin de schrijver beweerde dat de vrouw had toegegeven te hebben gelogen over Till. Er kon niet bewezen worden dat zij die bewering had gedaan, al trok justitie haar geloofwaardigheid wel in twijfel.