VS in de ban van verdwijning YouTube-koppel, politie vindt lichaam dat ‘overeenkomt’ met beschrijving

Wat is er aan de hand?

YouTubester ‘Gabby’ Petito werd op 11 september als vermist opgegeven nadat haar verloofde Brian Laundrie op 1 september alleen terugkeerde van hun maandenlange reis dwars door de Verenigde Staten. Het stel verliet in juni Petito’s thuisstaat New York in een wit Ford Transit-busje voor hun road trip naar het westen van het land. Het koppel wilde vier maanden lang rondtrekken, nationale parken bezoeken en in de wilde natuur kamperen.

De FBI heeft zondagavond op een persconferentie laten weten dat er een lichaam is gevonden dat ‘overeenkomt’ met de beschrijving van Petito. De federale politiedienst moet het lichaam wel nog officieel identificeren, ook de doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. De familie van Petito is op de hoogte en werd al gecondoleerd door de FBI. Het lichaam werd aangetroffen bij een zoektocht in een nationaal park in Wyoming.

Kort na de persconferentie van de FBI plaatste Gabby Petito’s vader Joseph Petito een bericht op Twitter, waaruit op te maken valt dat zijn dochter niet meer leeft. “Gabby Petito, she touched the world”, schrijft hij bij een foto van zijn dochter.

Inmiddels lijkt ook haar vriend Laundrie van de aardbodem verdwenen. Familieleden lieten de politie vrijdag weten dat zij hem al sinds dinsdag niet meer hebben gezien. In de dagen voor zijn eigen verdwijning weigerde de 23-jarige Laundrie met politieonderzoekers te spreken en nam hij een advocaat in de arm.

Is verloofde Brian Laundrie een verdachte?

De Amerikaanse politie ziet hem voorlopig enkel als een ‘persoon van belang’ in de zaak. Volgens The New York Times hadden de twee verloofden wel een zware ruzie tijdens hun reis.

Op 12 augustus zet de politie het stel aan de kant vlakbij Arches National Park in de Amerikaanse staat Utah omdat ze te snel hadden gereden. Op beelden van de bodycams van de agenten is een huilende Petito te zien. Ze vertelt hoe ze die ochtend ruzie heeft gemaakt met Laundrie. De beelden tonen ook dat Laundrie gewond is in zijn gezicht, volgens hem omdat zijn verloofde naar hem heeft uitgehaald met haar smartphone. Petito zegt tegen de agenten dat ze Laundrie wilde slaan omdat ze bang was dat hij haar “in Moab zou achterlaten zonder vervoer”. In het politierapport wordt Laundrie beschreven als het slachtoffer van het incident. Ze regelen voor hem een verblijf in een hotel die nacht, terwijl Petito in het busje slaapt. Er werd geen aanklacht ingediend, aldus het rapport.

Na 12 augustus verschijnen er opnieuw ‘gelukkige’ Instagram-posts van de 22-jarige vrouw. Talloze volgers zien er nu echter verdachte signalen in, onder meer omdat de twee verloofden niet meer samen op de foto’s verschijnen. De laatste foto op haar persoonlijk profiel verscheen op 26 augustus.

De politie bevestigde ook dat een getuigenis van een TikTokster nader onderzocht wordt. Zij beweerde in een filmpje dat ze samen met haar vriend op 29 augustus een lifter meegenomen had in het Grand Teton National Park. Nu beseft ze dat dat Laundrie was.

“Hij bood zelfs 200 dollar (170 euro) om te mogen meerijden, maar we lieten hem gratis in de achterbak van onze Jeep zitten”, vertelt de vrouw. “Toen ik na een klein half uur liet vallen dat we op weg waren naar Jackson Hole werd hij onrustig. Plots wilde hij er zo snel mogelijk uit. Aan de overkant van de straat probeerde hij vervolgens een nieuwe lift te regelen.”

De bizarre ontmoeting vond plaats een dag vooraleer de moeder van Petito een laatste sms van haar dochter zou ontvangen. Ze vraagt zich echter af of het wel degelijk Gabby was die dat bericht verstuurde.