VS houden vol: ‘bijna zeker’ dat China wapens aan Rusland wil leveren

De directeur van de CIA, William Burns, zei op CBS-televisie met grote stelligheid: “We zijn ervan overtuigd dat de Chinese leiding de levering van dodelijk materieel overweegt.” Dat is volgens CBS een ommekeer tegenover wat hij een maand geleden nog verkondigde. Tegen studenten in Georgetown zei hij toen dat China “erg onwillig” was om “het dodelijk materieel te leveren waarin Rusland zo geïnteresseerd is”.

Het aanstaande bezoek van de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko aan Peking zou volgens The Washington Post opnieuw een teken kunnen zijn dat China dichter tegen Rusland en zijn bondgenoten aankruipt. Loekasjenko, een van de zeer weinige bondgenoten van Poetin, is van dinsdag tot donderdag in de Chinese hoofdstad, waar gesprekken met de Chinese leiding op de agenda staan.

Slag om de arm

CIA-chef Burns hield in het televisie-interview nog een slag om de arm, door toe te voegen dat er nog geen bewijs was dat China al daadwerkelijk wapens aan Rusland had geleverd. Peking had het definitieve besluit daartoe volgens hem nog niet gegeven.

China houdt zich naar buiten toe nog steeds neutraal. Het ondertekent geen enkel stuk dat vóór of tegen de Russische inval in Oekraïne is, al neigt het volgens critici wel in pro-Russische richting. Zaterdag weigerde het ook het slotdocument van de G20 te ondertekenen, omdat daarin de Russische agressie werd veroordeeld. De vergadering van de ministers van Financiën van de G20 in India eindigde daardoor zonder slotcommuniqué.

Eerder onthield China zich al van stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar een resolutie die de Russische invasie veroordeelde met 141 stemmen vóór, 7 tegen en 32 onthoudingen werd aangenomen.

Afgelopen week riep China wel in een onverwacht vredesvoorstel op tot een einde aan de oorlog, een onmiddellijk staakt-het-vuren, en een begin van vredesonderhandelingen. Deze oproep werd grotendeels met scepsis ontvangen. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voelt niets voor onderhandelingen met Poetin, zolang Rusland niet alle bezette gebieden in Oekraïne heeft ontruimd, maar hij reageerde opvallend mild op het Chinese voorstel: “Het is tenminste iets.”

De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius vatte de situatie zondag op Deutschlandfunk als volgt samen. “Als ik aan de ene kant berichten hoor – ik weet niet of ze waar zijn – dat China van plan zou zijn kamikazedrones aan Rusland te leveren, terwijl het aan de andere kant een vredesplan lanceert, dan stel ik voor om China voorlopig op zijn daden te beoordelen.”

Dreigement

Vladimir Poetin sprak zondag Rusland toe via de staatstelevisie. In die toespraak noemde hij de oorlog “een strijd om te overleven”. Het was Rusland tegen het Westen, dat er volgens hem op uit was “Rusland te vernietigen”. De NAVO, die formeel niet meedoet aan de gevechten, is volgens hem wel degelijk betrokken bij de oorlog: “Ze sturen voor tientallen miljarden wapens naar Oekraïne. Dat is absoluut deelnemen.”

Poetin verbond daar een verkapt dreigement met kernwapens aan: Rusland kan niet langer “het nucleair arsenaal van de NAVO negeren”, aldus Poetin: “Rusland heeft geen keus.”

De Franse president Macron zei zondag te hopen dat China druk op Rusland kan uitoefenen om geen kernwapens te gebruiken. Macron bezoekt Peking begin april.