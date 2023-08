VS en België richten gezamenlijke eenheid op in Arizona voor opleiding F-35-piloten en technici

Een Amerikaanse luitenant-kolonel, Jason Wall, zal het bevel over het squadron voeren. Zijn adjunct is de Belgische majoor-vlieger Pierre-Yves Libert. Het nieuwe squadron zal zeventien Belgische militairen tellen, van wie vijf al ter plaatse zijn, en Amerikaanse militairen, onder wie zes instructeurs. Het squadron staat in voor de opleiding op of conversie naar de F-35 van 48 Belgische piloten en 120 technici, aldus de Belgische luchtmacht.

De eenheid behoort tot de 56ste fighter wing van de Amerikaanse luchtmacht. Die wing is helemaal gewijd aan de opleiding van nieuwe piloten. Jaarlijks worden er meer dan 400 F-35- en F-16-piloten en 300 luchtverkeersleiders opgeleid.

De duur van de conversie van een piloot hangt af van de ervaring van die piloot. Als die al op F-16 vloog, zal de piloot zes weken academische lessen moeten volgen en 36 sessies in de simulator uitvoeren, net als 26 echte vluchten. Jonge vliegeniers die net van de pilotenschool komen, de Euro-NATO Joint Jet Pilot Training op de luchtmachtbasis Sheppard, krijgen een langere opleiding. Zij zullen ruim zeven maanden doen over hun initiële kwalificatie, met daarbij 37 vluchten en 44 sessies in de simulator, vooraleer ze dezelfde opleiding volgen als hun meer ervaren collega’s.

België heeft in totaal 34 F-35A’s besteld om de verouderende F-16's van de luchtmacht te vervangen, voor een bedrag van naar schatting 4,5 miljard euro.