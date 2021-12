VS doen ‘beledigende geografische namen’ als Mulatto Run en Squaw Mountain in de ban

Oorspronkelijke bewoners van Amerika en andere mensen van kleur binden in de Verenigde Staten met succes de strijd aan met racistische geografische namen – van Sambo Creek en Chinaman Gulch tot Dead Indian Mountain.

Meer dan 150 jaar stond de 3.500 meter hoge berg ten westen van Denver, in de staat Colorado, bekend als Squaw Mountain. Sinds vorige week heet hij Mestaa’ehehe Mountain, naar een vrouwelijke Cheyenne-tolk en -bemiddelaar, in het Engels meestal ‘Owl Woman’ genoemd. In het 19de-eeuwse Colorado propageerden deze vrouwen vreedzame betrekkingen tussen inheemse stammen en de oprukkende witte kolonisten.

De naamswijziging werd vorige week officieel beklonken door het Board of Geographic Names van de US Geological Survey, de raad voor geografische namen van het agentschap voor de topografie van de VS. Het is een eerste ‘beledigende geografische naam’ die de staat Colorado wilde aanpassen. Squaw is een Algonquin-woord dat ooit gewoon ‘vrouw’ betekende, maar in het koloniale Wilde Westen gangbaar werd als een neerbuigende benaming voor inheemse vrouwen, met seksuele connotaties.

Foute namen

Minister van Binnenlandse Zaken Deb Haaland, het eerste Amerikaanse regeringslid van inheemse afkomst ooit, kwalificeerde de term ‘squaw’ vorige maand als aanstootgevend en racistisch. Eerder al kondigde ze stappen aan om dit soort geografische namen helemaal te schrappen in gebieden waar de federale overheid de scepter zwaait. In de hele Verenigde Staten zijn hierdoor vele honderden namen genomineerd om te verdwijnen.

De steun voor het aanpassen van foute namen won al voor Haalands aantreden aan kracht, mede onder invloed van de Black Lives Matter-beweging in 2020. Steeds meer mensen willen af van namen, beelden en symbolen die verwijzen naar een geschiedenis van koloniale onderdrukking van oorspronkelijke gemeenschappen en andere ‘mensen van kleur’.

De naam van Squaw Mountain in Colorado is gewijzigd naar Mestaa’ehehe Mountain. Beeld Image Select / Cavan Images/F1online

De inheemse volkeren van Colorado zijn tevreden met de officiële naamswijziging van Squaw Mountain. Teanna Limpy van het Northern Cheyenne Tribal Historic Preservation Office zei tegen persbureau AP: “Een beledigende naam die bedoeld was om de sacrale kracht van onze vrouwen af te zwakken, is verdwenen. Mestaa’ehehe zal op haar berg nog generaties lang stralen en een inspiratie zijn voor ons allen.”

Oude inheemse namen

Ook in andere Amerikaanse staten zijn commissies aan de slag gegaan met foute namen. In Californië wijzigde het Squaw Valley Ski Resort zijn naam in Palisades Tahoe, iets wat plaatselijke oorspronkelijke groepen al decennia vroegen. Het skiresort ligt in Olympic Valley, tot de Olympische Winterspelen van 1960 Squaw Valley geheten. In de staat Arizona werd de berg Squaw Tits herdoopt in Isanaklesh Peaks, naar een Apache-godin.

Het gaat niet alleen om geografische namen die beledigend zijn voor oorspronkelijke bewoners van Amerika, zoals Dead Indian Mountain in Oregon. Ook zwarte en Aziatische Amerikanen kunnen aanstoot nemen aan denigrerende namen op de kaart zoals Sambo Creek in Pennsylvania, Mulatto Run in Virginia of Chinaman Gulch in Colorado. De nieuwe namen zijn vaak gebaseerd op oude inheemse namen. Tenslotte waren de indianen er eerst.

Mount Evans

In Colorado staan intussen nog veel meer namen op de rol. Zoals Mount Evans, vernoemd naar John Evans, gouverneur van de staat ten tijde van het bloedbad bij Sand Creek in 1864. Daar viel het Amerikaanse leger ondanks een bestand onverhoeds Cheyenne- en Arapaho-kampementen aan. Meer dan 230 vrouwen, kinderen en ouderen werden afgeslacht. Evans, die voortdurend ageerde tegen ‘vijandige indianen’, moest aftreden.

Otto Braided Hair, lid van de noordelijke Cheyenne, verloor enkele voorouders bij het bloedbad en wil dat de naam Mount Evans verdwijnt. “Die naam is een belediging voor mijn volk”, zei hij tegen The Washington Post. “Het herinnert mijn familie en andere nazaten van overlevenden van het bloedbad er constant aan dat de misdaad van Sand Creek in zekere zin wordt vergoelijkt door de bevolking van Colorado en de natie.”