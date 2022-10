VS bieden meer financiële steun aan Oekraïne dan Europa, omdat EU talmt met uitbetalen

Van een in mei door de Europese Unie beloofd steunpakket van 9 miljard euro is nog maar 1 miljard uitbetaald. De Verenigde Staten betaalden tussen begin augustus en begin oktober 4,5 miljard dollar aan financiële hulp voor Oekraïne. Dat zegt onderzoeker Christoph Trebesch van het Institut für Weltwirtschaft (IFW) in Kiel.

Het IFW houdt de toonaangevende Ukraine Support Tracker bij, waarvan de laatste cijfers vandaag worden gepubliceerd. Terwijl de Amerikanen verreweg de meeste militaire hulp bieden, hebben de EU en haar lidstaten meer begrotingssteun toegezegd aan de regering van Oekraïne: bijna 16 miljard euro, waarvan 12,3 miljard van de EU komt. De VS hebben bijna 15 miljard toegezegd.

De Amerikanen blijken sneller te betalen. Zij hebben 57 procent van de toegezegde hulp uitgekeerd, terwijl de EU slechts 29 procent overmaakte.

Beeld VK/DM

Vorige week nog klaagde Oekraïne over het lage tempo waarin de EU haar toezeggingen nakomt. De Oekraïense economie is ingestort door de oorlog en daarom is de regering aangewezen op buitenlandse hulp om de publieke sector overeind te houden.

“Onze minister van Financiën staat onder extreme druk, omdat hij geld moet sturen naar het leger en de pensioenfondsen. Een of twee weken vertraging is simpelweg niet acceptabel”, zei Oleg Ustenko, economisch adviseur van president Zelensky, vorige week tegen de nieuwssite Politico.

Dat de EU van de beloofde 9 miljard nog maar 1 miljard heeft uitbetaald, getuigt van “gebrek aan politieke wil”, zegt onderzoeker Trebesch. “Tijdens de coronacrisis werden wel tientallen miljarden uitgegeven. Er is minder vastbeslotenheid bij de Europeanen dan bij de Amerikanen.”

Ambitie van de Commissie

In een reactie laat de Europese Commissie weten dat het resterende geld snel zal komen. Medio oktober zal 2 miljard worden overgemaakt, niet lang daarna 3 miljard. Over de voorwaarden voor uitbetaling van de laatste 3 miljard uit het steunpakket wordt nog onderhandeld door de lidstaten. De Commissie ‘heeft de ambitie’ om dit geld nog dit jaar uit te betalen, stelt zij. Volgens EU-bronnen werkt de Commissie daarnaast aan een nieuwe regeling, die de Oekraïense regering volgend jaar een voorspelbaar bedrag per maand moet garanderen.

Van de EU-lidstaten levert Polen de meeste militaire steun aan Oekraïne (1,8 miljard euro), gevolgd door Duitsland (1,2 miljard). Opvallend is de lage score van Frankrijk (200 miljoen), de militair sterkste lidstaat van de EU. De militaire steun van de EU-lidstaten blijft ver achter bij die van het Verenigd Koninkrijk (3,7 miljard) en vooral de VS (27,6 miljard).