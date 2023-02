VS bezorgd over gezamenlijke marineoefening Zuid-Afrika, Rusland en China

De Zuid-Afrikaanse marine houdt vanaf vandaag tien dagen lang een gezamenlijke oefening met de marines van Rusland en China. Dat valt samen met één jaar na de Russische inval in Oekraïne. De Amerikaanse regering en bondgenoten zijn not amused.

De marineoefening Mosi II wordt volgens de Zuid-Afrikaanse strijdkrachten van 17 tot en met 27 februari gehouden “om de reeds bloeiende verhoudingen tussen Zuid-Afrika, Rusland en China te verstevigen”. De oefening voor de kust van KwaZoeloe Natal ligt extra gevoelig, omdat de Amerikaanse regering-Biden juist alles in het werk stelt om de groeiende invloed van China en Rusland in Afrika tegen te gaan en met name in Zuid-Afrika, het economisch belangrijkste land. De VS wil Zuid-Afrika voor het eigen kamp te winnen.

Russisch propaganda-karretje

Ook in Zuid-Afrika zelf is de marineoefening omstreden. Zuid-Afrika heeft net als China de Russische inval in Oekraïne nooit veroordeeld, en stelt zich als ongebonden land neutraal op in het gewapend conflict. Volgens critici laat de regering van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) zich door de deelname aan de gezamenlijke oefening als pro-Russisch kennen, en zich voor het Russische propaganda-karretje spannen. Ook kan de oefening als impliciete steun worden gezien voor China’s dreigende opstelling jegens Taiwan.

Toen het Russische fregat Admiraal Gorsjkov maandag op weg naar de marineoefening voor bunkering de haven van Kaapstad binnenliep, mocht het oorlogsschip volgens de Zuid-Afrikaanse nieuwssite Daily Maverick aan stuur- en bakboord de letters Z en V tentoonspreiden. Dit zijn de symbolen waarmee Russische tanks en pantservoertuigen in Oekraïne zijn getooid. “Dat is geen teken van neutraliteit”, aldus Kobus Marais, woordvoerder van de oppositiepartij Democratische Alliantie.

Viering van de gebeurtenis

Westerse hoofdsteden zien het ook zo. De timing van de oefening tijdens de eerste verjaardag van de Russische inval in Oekraïne maakt Mosi II tot een soort viering van de oorlog. Daarnaast is de Admiraal Gorsjkov uitgerust met Zirkon-raketten, hypersonische kruisvluchtwapens die volgens Moskou met negen keer de geluidssnelheid te snel zijn voor NAVO-radarsystemen. Volgens het officiële Russische persbureau TASS worden de Zirkons ook tijdens de oefening getest, maar dit werd volgens Daily Maverick later ontkend.

De ANC-regering verlaat volgens Marais met het doorzetten van Mosi II haar neutrale opstelling in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland wil met de marineoefening Zuid-Afrika gebruiken voor zijn propagandaslag tegen het Westen, en Zuid-Afrika leent zich gewillig voor de rol van “nuttige idioot”, aldus Marais in Daily Maverick. Het ANC heeft vanouds goede banden met Rusland, vanuit de tijd dat de toenmalige Sovjet-Unie het ANC steunde in de strijd tegen apartheid.

Aan de marineoefening Mosi (Rook) II (er was een gelijknamige eerdere editie in 2019) doen volgens de Zuid-Afrikaanse strijdkrachten twee Russische, drie Chinese en drie Zuid-Afrikaanse oorlogsschepen mee. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei in januari tijdens een bezoek aan de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria dat Rusland geen “schandalen” wil en de oefening transparant en conform de internationale rechtsregels is. “Drie soevereine landen houden oefeningen zonder het internationaal recht te schenden. Ik begrijp niet wie hier over zou kunnen vallen.”