VRT zet Eddy Demarez op non-actief, Belgian Cats vragen ‘met aandrang’ zijn ontslag

Basketball Belgium en de Belgian Cats, de Belgische nationale vrouwenbasketploeg, vragen “met aandrang” het ontslag van sportjournalist Eddy Demarez, zo klinkt het zondag in een mededeling aan persagentschap Belga. Ze beraden zich ook of verdere juridische acties noodzakelijk zijn.

“Binnen de publieke omroep is geen plaats voor discriminatie, haat en vuilbekkerij over hoe mensen in het leven staan.” In een interne mail kondigt VRT-CEO Frederik Delaplace eerder vandaag strengere sancties tegen Eddy Demarez aan. “We zullen de komende weken bekijken of en hoe hij het werk nog kan hervatten”, schrijft de bedrijfsleider aan zijn collega’s. Met het statement maakt Delaplace een sterke omslag: zaterdag kondigde de VRT immers enkel aan dat Demarez voorlopig niet meer op haar netten te horen zou zijn. Nu raakt de journalist ook achter de schermen (tijdelijk) zijn plek kwijt.

De bijkomende maatregelen tegen Demarez komen niet uit de lucht vallen. Sinds zaterdag reageren topsporters en politici bijzonder verontwaardigd over de beelden waarin Demarez en enkele van zijn collega’s seksistische en homofobe opmerkingen maken over spelers van de Belgian Cats, het vrouwelijke basketbalteam. Niet iedereen nam vrede met de initiële reactie van de VRT-top. De organisatie zou te weinig ondernemen om seksisme en homofobie te bestraffen. “Zulke mensen (als Demarez, PN) moeten eruit”, zei Belgian Cat Hanne Mestdagh zaterdag aan VTM Nieuws. Red Flame Justine Vanhaevermaet sloot zich daarbij aan: “Dat iemand bij de VRT deze uitspraken deed, wijst er nog maar eens op waar wij, vrouwelijke (top)sporters, op frequente basis mee te maken krijgen. De vele vooroordelen en denigrerende opmerkingen hebben we allemaal al honderden keren gehoord.”

Naast alle kritische reacties liet minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) weten dat hij verwachtte dat de VRT ‘gepaste maatregelen’ zou nemen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden. “Homofobe en kwetsende uitspraken horen niet thuis op sociale media, op café, op de openbare omroep. Nergens”, schreef hij op zijn Twitteraccount.