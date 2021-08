VRT schorst Sporza-journalist Eddy Demarez na opmerkingen over geaardheid Belgian Cats: ‘Leuk thuiskomen zo’

Vandaag kwamen de Belgian Cats opnieuw aan in België, wat live werd gestreamd op Sporza. Op een onbewaakt moment - wanneer de camera’s bleven draaien, maar de commentatoren zelf niet meer in beeld waren - kwamen er andere onderwerpen ter sprake. Tijdens het gesprek is te horen hoe er wordt gespeculeerd over de geaardheid van de vrouwen in de basketbalploeg. Er worden naamgrapjes gemaakt en enkele vrouwen worden omschreven als “een manneke” en “een kolos”.

Het fragment doet de ronde op Twitter, waar het veel vragen oproept. “Ongehoorde uitspraken over The Belgian Cats achter de schermen, live op streaming. Publieke verontschuldigingen Eddy Demarez en redactie zijn meer dan op zijn plaats”, klinkt het.

Verschillende Belgian Cats uitten zelf hun onvrede al op Twitter. “Respectloos, pijnlijk en denigrerend. Leuk thuiskomen zo”, schrijft Hanne Mestdagh.

Respectloos, pijnlijk en denigrerend. Leuk thuiskomen zo. — Hanne Mestdagh (@HanneMestdagh) 7 augustus 2021

Kan ik er gewoon echt, écht even niet bij hebben... bedankt @sporza #sick — Emma Meesseman (@EmmaMeesseman) 7 augustus 2021

VRT neemt in een officiële reactie afstand van de uitspraken, en zegt dat Eddy Demarez tijdelijk geen commentaar meer zal leveren bij livestreams. Hieronder de integrale reactie:

“Bij uitzending van de huldiging van de teruggekeerde Olympische medaillewinnaars, vanmiddag via het FacebookLive-kanaal van Sporza, heeft sportjournalist Eddy Demarez zich ongepast uitgelaten over de Belgian Cats. Het videokanaal bleef open staan en ook al was Eddy buiten beeld, toch was de ongepaste commentaar duidelijk te horen. Sporza en de VRT nemen afstand van deze gang van zaken”, klinkt het. “De VRT-directie tilt zwaar aan deze uitschuiver. Dit gaat volledig in tegen het positieve beleid dat de VRT wil voeren. De VRT gaat in gesprek met Eddy en in die tussentijd zal hij geen programma’s meer van commentaar voorzien. Zulke uitspraken kunnen niet getolereerd worden.”

Demarez reageert zelf ook: “In de euforie na de huldiging van de teruggekeerde medaillewinnaars heb ik in een privégesprek weg van de studio uitspraken gedaan waarmee ik zwaar over de schreef ben gegaan. Ik heb nooit de bedoeling gehad iemand te schofferen op basis van geslacht of geaardheid. Het is dubbel jammer dat deze uitspraken een smet vormen op de Spelen die voor Team Belgium en Sporza zeer succesvol waren. Ik wil me dan ook oprecht excuseren bij de Belgian Cats en hun team en ook bij iedereen die zich hierdoor beledigd, aangesproken of tekortgedaan voelt. Ik heb aan de Belgian Cats gevraagd om hen persoonlijk mijn excuses te kunnen overmaken. Ik trek hieruit de nodige lessen en zorg ervoor dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.”