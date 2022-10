VRT krijgt kritiek voor rol in promoshow voor Vlaamse regering: ‘Ongezonde mix van politiek project met journalistiek format’

“Een informatieve talkshow, geen televisieshow”, zo noemt het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) het. Afgelopen dinsdag verzamelde de Vlaamse regering voor de voorstelling van Flanders Technology and Innovation (FTI), het nieuwe prestigeproject van Jambon.

Tijdens een drie kwartier durend programma mocht elke minister samen met gasten zoals Tim Berners-Lee, de ‘uitvinder van het internet’, toelichten hoe zijn of haar domein de komende jaren Vlaanderen vooruit zal helpen. Ook werd het nieuwe logo van FTI voorgesteld. Voor de gelegenheid niet in het parlementair halfrond, maar in een televisiestudio in Lint.

Opvallend: de talkshow werd in goede banen geleid door twee VRT-journalisten: journaalanker Fatma Taspinar en filmjournalist Lieven Van Gils. Hij wordt aangeboden op digitaal platform VRT Max, waar het wordt omschreven als een ‘wervelend lanceringsprogramma’. Taspinar maakt de kijker ook warm voor de plannen van de Vlaamse regering door aan te kondigen dat er ‘een paar straffe aankondigingen en onthullingen’ in het programma zullen zitten.

Problematisch

Pol Deltour, secretaris van journalistenvereniging VVJ, vindt dat in verschillende opzichten problematisch. “Het is een ongezonde mix van een politiek project met een journalistiek format”, zegt Deltour.

De neutraliteit van VRT-journalisten lijkt ook te botsen met het doel van het programma, dat duidelijk vanuit de overheid is aangestuurd. Ook het feit dat het programma op het streamingplatform van de VRT te zien is, doet vragen rijzen. “Je kan je de vraag stellen of dit programma thuishoort op de site van VRT Max of eerder op die van de Vlaamse regering?”, zegt Deltour.

De Vlaamse overheid heeft het programma besteld bij het productiehuis Sylvester. De VRT had zelf geen controle over het programma en werd er ook niet voor betaald.

Informatieve show

Bij de openbare omroep zien ze geen graten in hun bijdrage aan de talkshow. Het is een informatieve show, klinkt het, over een project dat “goed is voor de Vlaamse economie”, zegt VRT-woordvoerder Jan Sulmont. Ook qua journalistieke deontologie ziet hij geen problemen. “Het gaat om een debat met politici van verschillende partijen, experts en gewone Vlamingen.” Het gaat volgens hem dus niet gewoon promopraatje voor de Vlaamse regering.

Jambon wil van FTI zijn politieke erfenis maken. Net zoals Flanders Technology International dat was voor de eerste minister-president van de Vlaamse regering, Gaston Geens (CVP). In de jaren ‘80 en ‘90 organiseerde Vlaanderen tweejaarlijks een technologiebeurs. Dat leverde niet alleen het bekende logo van in elkaar geslagen mensen- en robothanden op, maar ook onderzoekscentra IMEC en VIB. Vlaanderen moet volgens Jambon net zoals toen internationale krantenkoppen halen. “We willen met FTI Vlamingen hoop geven en de maatschappelijke verzuring én crisis tegengaan”, vertelt zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck.

De bedoeling, zo klinkt het bij Van Raemdonck, is om de ‘bescheiden’ Vlamingen trots te maken op de Vlaamse verwezenlijkingen. “Vlaanderen speelt op veel terreinen Champions League, maar we beseffen het te weinig.”