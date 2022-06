VRT-journalist: ‘We zitten op een hoogtepunt van desinformatie’

Vrolijk wordt een mens niet van uw boek. We leven in een desinformatieoorlog?

Tim Verheyden: “Dat is helemaal duidelijk geworden toen Vladimir Poetin Oekraïne binnenviel. Desinformatie werd daar gebruikt met als doel om chaos en oorlog te zaaien. Rusland zocht een casus belli, een excuus om Oekraïne aan te vallen. Ook tijdens de oorlog zie je informatie van alle kanten komen, maar voornamelijk vanuit Rusland – zoals de verhalen over Oekraïense biolabo’s, waar zogezegd chemische wapens werden ontwikkeld.

“We hebben de jaren-Trump gehad, met zijn alternatieve feiten. Daarna kwam corona, en nu Oekraïne. Het is geen vrolijke boodschap, maar ik denk dat we op een hoogtepunt zitten van desinformatie op geopolitiek en globaal niveau.”

Is het niet veeleer zo dat informatie al veel langer overal te vinden is, maar dat het door de technologie van vandaag veel makkelijker is om dat bloot te leggen?

“Absoluut. Russische propaganda bestaat natuurlijk al veel langer. Maar met deze technologie krijg je ook een zondvloed aan desinformatie op sociale media. We staan er niet genoeg bij stil welke invloed dat heeft op mensen. Een paar weken geleden kreeg het jongerenkanaal van de VRT plots berichten over angstige kinderen. Op TikTok gingen filmpjes rond dat Poetin op 9 mei de wereld zou bestoken met atoombommen. Dat is fake news dat een rechtstreekse invloed heeft op de gevoelens van tieners. Gelukkig hebben we nu ook technieken om dat bloot te leggen.”

Hoe kan je desinformatie bestrijden?

“Er is niet één middel. Bij VRT worden er iedere dag mensen vrijgemaakt om te controleren of bepaalde beelden wel authentiek zijn. Zo zorgen we ervoor dat er geen valse filmpjes in het journaal zitten. Dit is ook het uitgelezen moment om veel transparanter te zijn over ons werk. En we moeten mensen veel meer uitleggen hoe algoritmes werken. Facebook heeft heus niet het doel je de wereld zo goed mogelijk te laten begrijpen.

“De beste manier om fake news te bestrijden is met de feiten en met de waarheid. Want in tegenstelling tot wat sommige mensen beweren, bestaat de waarheid wel degelijk. Als ik hier straks doodval, is dat redelijk echt. Factchecks zijn dus zeer waardevol, maar zeker niet zaligmakend.”

Kan je hardnekkige complotdenkers met factchecks uit de fabeltjesfuik halen?

“Neen. Fake news en desinformatie drijven op emoties, terwijl die emoties ontbreken in factchecks. Met één factcheck ga ik iemand die heel diep in de fuik zit, niet tot bekering kunnen brengen. Maar het kan wel helpen te proberen hen de dingen anders te laten zien.”

In het buitenland is er weleens geprobeerd fake news bij wet te verbieden. Heeft dat kans op slagen?

“Zero. Fake news in een wetgeving proberen te gieten is zinloos. Je bereikt daar niks mee, en het gaat de maatschappij niet ten goede komen. Wie of wat bepaalt wat fake news is? Je mag de overheid niet laten bepalen wat waardevolle informatie is. Kijk naar Poetin: iedereen die tegen het overheidsnarratief ingaat, kan de cel in vliegen. Vroeg of laat zal er altijd iemand zijn die zo’n wet op fake news misbruikt.”

De coronacrisis was een gouden tijd voor fake news. Dat deed het vertrouwen in de journalistiek geen deugd. Maar de waarheid is ook dat we er als media een aantal keer flink naast gezeten hebben.

“Dat klopt. Ik heb geen probleem met goed onderbouwde mediakritiek. Maar anderzijds, wat begin 2020 nog een inzichtelijk antwoord leek te zijn, was dat enkele maanden later vaak niet meer. Wetenschap is ook gewoon voortschrijdend inzicht en het is niet abnormaal dat journalisten hun verhaal regelmatig moeten bijstellen. Mijn wetenschapscollega’s hebben in hun verslaggeving vaak genoeg gezegd ‘met wat we op dit moment weten’. Misschien hadden we – ook ik – dat soms nog meer moeten doen. Journalisten zijn trouwens evengoed mensen die overspoeld werden door een pandemie. Het is soms niet verkeerd om gewoon te zeggen: we weten het niet.”

U schrijft in uw boek dat het Covid Safe Ticket fake news in de hand gewerkt heeft. Hoezo?

“Het CST werd ingevoerd op een moment dat de vaccinatiegraad al hoog lag, en dat we indicaties hadden dat we beter een derde prik zouden zetten. Wat begon als een reispaspoort, werd plots een ticket om een restaurant binnen te mogen. Dat heeft veel mensen afgekeerd van de overheid, mensen die plots geen deel meer uitmaakten van de ‘mainstream’ omdat ze zich niet lieten vaccineren en daarom niet op café mochten. Op die manier heeft het CST veel mensen onbewust naar de desinformatie gedreven: zij gingen op zoek naar alternatieve informatie.”

Na corona zijn we naadloos in de volgende crisis beland. Gaan we als media niet zelf te makkelijk mee in de Oekraïense kant van het verhaal, waarbij de Russen voortdurend weggezet werden als prutsers die er niets van bakten?

“Ongetwijfeld, maar dat komt ook omdat we meer toegang hebben tot informatie van één kant van de oorlog. En als mensen hebben we sympathie voor het lot van Oekraïne. Maar het blijft natuurlijk belangrijk de andere kant te belichten. Ik hoorde mijn collega Jan Balliauw onlangs uit de doeken doen wat het met Vladimir Poetin deed toen Oekraïne NAVO-lidmaatschap beloofd werd. Dat soort journalistiek hebben we veel meer nodig: journalistiek die verschillende perspectieven bekijkt, met veel liefde voor de feiten welteverstaan.”