VRT-journalist Riadh Bahri geslagen en uitgemaakt voor ‘vuile homo’ op straat in Brussel

Bahri werd vandaag bij het uitlaten van zijn hond in Brussel gevraagd naar de weg, waarna hij werd geslagen en beroofd. “Hond uitlaten. Man vraagt de weg. Ik ben zo vriendelijk en naïef om te antwoorden”, schrijft hij op Twitter. “Klap krijgen. Schop krijgen. Ketting afgerukt en gestolen. Vuile homo horen. Beetje huilen in de straat. Boos zijn. En alweer moedeloos. Typische ochtend in Brussel. #TGIF ofzoiets zeker”, vervolgt Bahri.

“Ik zit in de combi van de politie die me net is komen halen”, laat Bahri in een andere tweet weten. “Ik heb geen zichtbare verwondingen. Pijn op de borstkas na een paar rake klappen, en schoppen. Wel diep onder de indruk nu. Dat vooral. En eigenlijk heel droef.”

Intussen heeft Bahri ook een klacht ingediend. De politie is nu een onderzoek gestart om te achterhalen wie de dader is. Dat bevestigt de politie van Brussel aan onze redactie.

De VRT-journalist liet achteraf op Twitter weten dat hij “wat pijn op de borstkas en in de benen” heeft, “maar geen ernstige verwondingen”. Bahri had ook nog een lovend woord voor de Brusselse agenten die hem opvingen: “Ik kwam huilend aan op het politiekantoor. Maar de agenten waren zo lief dat ik er met een lichte glimlach buitenwandel.”

Hond uitlaten. Man vraagt de weg. Ik ben zo vriendelijk en naïef om te antwoorden. Klap krijgen. Schop krijgen. Ketting afgerukt en gestolen. Vuile homo horen. Beetje huilen in de straat. Boos zijn. En alweer moedeloos. Typische ochtend in Brussel. #TGIF ofzoiets zeker. 😔 — Riadh Bahri 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@Riadh_B) 10 september 2021

‘Bespuwd alsof je een stuk vuil bent’

Dit is niet de eerste keer dat Bahri het slachtoffer werd van homohaat. Zo getuigde hij eerder in deze krant over zijn confrontatie met Brusselse jongeren toen hij een man op straat kuste. “Toen we stopten met zoenen, zag ik dat een groepje van tien, vijftien gasten naar ons stond te kijken. Meteen kwamen de scheldwoorden. Sale pédé, je kent het wel. Even stond ik aan de grond genageld, maar wat konden we doen? Een van die gasten kwam op ons afgelopen en petste om mij uit te lachen met een slap handje in mijn gezicht.”

Bahri voegde eraan toe dat hij jaarlijks gemiddeld zes à zeven soortgelijke incidenten meemaakt. “Niet altijd zo extreem, maar toch. Bespuwd worden vind ik een van de meest vieze dingen. Dan voel je je echt alsof je een stuk vuil bent”, zei hij.

Ook in de talkshow Saartje vertelde hij eerder al openhartig over homohaat. “Ik heb alles al meegemaakt. Van spuwen tot achtervolging en zelf verstoten worden uit families.” Met dat laatste verwees Bahri naar de moeilijke relatie met zijn vader. De relatie tussen Bahri en zijn vader is momenteel onbestaande. Nochtans was er een moment van toenadering toen Bahri’s vader ernstig ziek bleek. Hij leerde toen ook Bahri’s echtgenoot kennen. “Het ging eigenlijk zeer goed tot de dag dat we aankondigden dat we toch gingen trouwen. Dat was een stap te ver”, vertelde de journalist destijds.