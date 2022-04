VRT-journalist Luc Pauwels over fake news: ‘We laten ons als journalisten te veel wijsmaken’

VRT-journalist Luc Pauwels schreef een boek over journalistiek in tijden van fake news - en dat is meteen ook de titel. ‘Als de ene partij zegt dat het regent en de andere niet, dan moet je als journalist naar buiten gaan.’

Waarom een boek over journalistiek?

“Omdat de problemen die ik al jaren zie maar blijven terugkomen. We maken in de media structurele fouten. Ik zie er in totaal vijf. We laten ons eerst en vooral te veel wijsmaken. Soms ken je als journalist de materie waar je over bericht niet goed. Dus neem je al makkelijk over wat een autoriteit, zoals een wetenschapper, je vertelt. En als de ene partij zegt dat het buiten regent en de andere zegt van niet, dan is het veiligste om beide weer te geven. Maar eigenlijk moet je als journalist zelf naar buiten gaan en kijken of het regent.

“Het tweede probleem is de tijd: we durven geen tijd meer te nemen om iets te dubbelchecken. We werken snel, maar maken zo ook veel fouten. Ten derde zijn we niet volhardend genoeg. Ja, we spitten soms dossiers tot op het bot uit. Dan worden beloftes gemaakt door de autoriteiten of bedrijven die betrokken zijn. Die schrijven we op, maar we komen daar vaak niet meer op terug. Al zeker niet als ze het opgelost hebben.

“Een vierde is dat we meer respect moeten hebben voor de mensen waar we over berichten - al vind ik dat Vlaamse media dat over het algemeen nog redelijk goed doen. Ten slotte denk ik dat we ons als journalisten laten opnaaien. Dat is volgens mij het grootste probleem.”

Kan u dat uitleggen?

“Jij bent een journalist, ik ben er een: als we beiden een goed verhaal zien, willen we dat voor onszelf houden en niet delen. Zo zit ik ook in elkaar, ik ben enorm competitief. Maar dat leidt er ook toe dat we de bron van andere verhalen niet vermelden. Dat speelt tussen ons en VTM. Ik kan me inbeelden dat hetzelfde leeft tussen De Morgen en De Standaard. Steeds meer gaan we ook een stap verder: we beslissen om nieuws niet te brengen omdat het van de concurrent komt. Tot wat leidt dat? Dat je nieuws begint te vervalsen.”

Wat kunnen we dan beter doen?

“Meer samenwerken. Maar ook moet elk van ons zich meer specialiseren en niet, zoals vroeger weleens gezegd werd, als Kuifje in Wonderland de straat op trekken. Soms werkt dat, maar heel vaak stel je daardoor bepaalde vragen niet terwijl ze wel belangrijk zijn en je kijkers of lezers het antwoord eigenlijk zouden moeten kennen.

“Ook moeten we meer reflecteren over onszelf. Zo doen we soms aan framing. Net als alle collega’s heb ik jarenlang de ene vernietigende reportage na de andere gemaakt over de pannes in kerncentrales. Maar dan kwam ik plots tot de vaststelling dat ze eigenlijk veel minder stilliggen dan gascentrales.”

“Ten derde moeten we meer praten met de mensen die ons uitspuwen. Doe dat niet met de bedoeling op hen neer te kijken. Neen, probeer te luisteren. Dikwijls ben ik verrast geweest door te praten met die mensen en moet ik erkennen dat ze wel een punt hebben.”

Een van uw specialisaties is de energiemarkt. Hoe verklaart u het dreigement van Vladimir Poetin dat gas in roebels betaald moest worden?

“Op de internationale markt is en blijft Rusland de grootste exporteur van gas. Maar doordat de roebel zo zwaar gedevalueerd is, krijgen we voor veel minder geld hetzelfde gas. Vroeger was 1 roebel zo’n 7 euro waard. Nu koop je voor 1 euro al snel zo’n 1.000 roebel aan gas. Dat is wat Poetin wilde voorkomen door ons te dwingen in roebel te betalen.”

De Europese landen hebben daar niet aan toegegeven. Toch blijft het gas doorstromen. Hoe verklaart u dat?

“Je merkte donderdag al dat de markt de uitspraken van Poetin met een korrel zout nam. Vergeet ook niet: het zijn geen staten die gas aankopen. Het is niet België of Duitsland die dat kopen, wel commerciële bedrijven zoals Engie, EDF, Enie, RWE. Een staat mag nog honderd keer roepen dat ze dat zullen stilleggen, dat gebeurt niet zomaar. Zelfs als Poetin roept dat hij de gaskraan zal dichtdraaien, blijft Gazprom blijkbaar contracten respecteren.”