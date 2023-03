Vrouwen zonder hoofddoek zullen in Iran weer worden gestraft

De uitspraak van het hoofd van de Iraanse rechterlijke macht, Gholamhossein Mohseni Ejei, werd maandag gemeld door het staatspersbureau Irna. Het dreigement kan worden opgevat als een afsluiting van een half jaar van straatprotesten waarin vrouwen demonstratief hun hoofddoeken afdeden en in brand staken.

Die protesten begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, op 16 september vorig jaar. Zij is gestorven nadat ze in Teheran door de zedenpolitie op gewelddadige wijze werd gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen. De woedende protesten tegen het brute optreden van de shariapolitie groeiden uit tot een nationale golf van verontwaardiging, die het religieuze bewind van de geestelijk leiders aan het wankelen leek te brengen. Zelfs het nationale voetbalteam protesteerde, tijdens het WK in Qatar.

Door keihard optreden van leger en politie werden de demonstraties ten slotte toch weer gesmoord. Honderden demonstranten vonden de dood, duizenden werden gearresteerd en enkelen geëxecuteerd. Het dreigement van het hoofd van de rechterlijke macht toont dat de Iraanse overheid zich nu sterk genoeg voelt om de teugels weer aan te halen.

Vergiftiging

De hoogste Iraanse leider, ayatollah Ali Khamenei, trekt zich overigens wel het lot van schoolmeisjes aan. De Iraanse televisie meldt dat Khamenei harde woorden heeft gesproken tegen onbekenden die sinds november al meer dan duizend Iraanse schoolmeisjes hebben proberen te vergiftigen.

Op tientallen scholen moesten meisjes afgelopen maanden worden behandeld wegens mysterieuze vergiftigingsverschijnselen, die vermoedelijk zijn veroorzaakt door gas dat iemand in de klassen heeft laten stromen. ‘Als dit met opzet is gebeurd’, zei Khamenei maandag, is dat een ‘onvergeeflijke misdaad’ waarvoor de daders volgens hem de doodstraf moeten krijgen.

De vergiftigingen deden zich voor in 25 van de 30 provincies. Meer dan duizend meisjes werden ziek, maar voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. De minister van Gezondheidszorg, Abdolreza Rahmani Fazli, zei volgens Irna dat het om een ‘zwak vergif’ zou gaan.

Over de samenstelling van het gas en over de motieven van de daders is nog zo goed als niets bekend. Vermoed wordt, dat de daders islamitische hardliners zijn die om religieuze redenen tegen onderwijs voor meisjes zijn. In het hele land hebben bezorgde ouders hun dochters van school gehaald en gedemonstreerd voor een betere bescherming van hun kinderen.