Vrouwen kunnen zich nu ook verzekeren voor borstkanker

Voor het eerst wordt in ons land een verzekering aangeboden voor borst- of andere typische vrouwelijke kankers. Vrouwen die intekenen op de Feminaverzekering van AG Insurance betalen een premie tussen 4 en 24 euro per maand.

Als ze de diagnose krijgen, ontvangen ze een uitkering van 5.000 tot 10.000 euro, waarmee ze bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of massages kunnen betalen, schrijven de Mediahuis-kranten vandaag.

Think Pink, de vzw die strijdt tegen borstkanker, is kritisch. "Dit zijn Amerikaanse toestanden", luidt het. "Vooral omdat net mensen met het grootste risico op kanker niet worden toegelaten. Vier opde vijf patiënten zijn vijftigplussers, die worden duidelijk uit de verzekering geweerd. Net zoals wie eerder al kanker had.

Het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block houdt zich voorlopig op de vlakte omdat het over onvoldoende productinformatie beschikt, klinkt het.