‘Vrouwen betalen hoge prijs voor moederschap’: moeders nog steeds afgestraft op arbeidsmarkt

Dat vrouwen algemeen benadeeld worden op de arbeidsmarkt, klopt volgens onderzoekers Stijn Baert en Hannah Van Borm (beiden UGent) niet. Het is wel zo dat er bepaalde stereotypes spelen. Zo worden vrouwen meer gezien als sociaal, behulpzaam en creatief. Daarentegen zouden ze vaker afwezig en minder assertief zijn. Dit soort stereotypes zie je ook bij mannen.

“Als je het over de hele arbeidsmarkt bekijkt, balanceren deze gunstige en ongunstige percepties elkaar uit. Mannen en vrouwen hebben ongeveer evenveel kans om naar een volgende sollicitatieronde te gaan”, zegt Baert. “Maar in specifieke situaties gaat het voordeel toch eerder naar een man of een vrouw. Zo weten we dat jonge vrouwen moeilijker een eerste promotie maken. Ze blijven hangen aan de ‘kleverige vloer’.”

Om de genderdiscriminatie te verklaren, doken Baert en Van Borm in de onderliggende mechanismen. Hiervoor lieten ze 290 recruiters in de Verenigde Staten fictieve jobkandidaten beoordelen. “We gaan er voorzichtig van uit dat de resultaten te extrapoleren zijn naar de Vlaamse arbeidsmarkt”, zegt Baert. Het onderzoek vond plaats in april en mei 2021.

Prototype

Opvallend is dat voor vrouwen niet alleen het geslacht meetelt. De stereotypen variëren ook naargelang het type vrouw waartoe zij worden gerekend. Van Borm: “In de westerse wereld bestaat er zoiets als een prototype van de vrouw: de jonge, witte vrouw die thuisblijft en voor de kinderen zorgt. Hoe meer je daar aan voldoet, hoe harder de negatieve stereotypes over vrouwen in je nadeel spelen bij een sollicitatie.”

Vrouwen die dus een gat in hun cv hebben omdat ze ooit zorgtaken op zich namen, zijn in de ogen van recruiters minder assertief en hebben minder fysieke capaciteiten. Daarenboven profiteren ze minder van de positieve vooroordelen die vrouwen in het algemeen ondervinden. “Vrouwen betalen dus een hoge prijs voor het moederschap”, concludeert Van Borm.

En nu? Volgens Baert kan het bij een sollicitatie geen kwaad om als vrouw daarop te anticiperen: “Zet je assertiviteit voldoende in de verf.” Al ligt de belangrijkste opdracht volgens hem bij de overheid. Die moet het ouderschapsverlof gelijker verdelen tussen ouders, kinderopvang toegankelijker maken en praktijktesten organiseren om genderdiscriminatie bloot te leggen.

Anonieme sollicitaties

Volgens Bieke Purnelle, directeur van het kenniscentrum voor gender en feminisme RoSa, kan het ook helpen om anonieme sollicitaties te houden. “Zo kan je extreem hardnekkige vooroordelen uitvlakken.” Voorts moeten we met zijn allen in de spiegel kijken, en dan vooral naar de manier waarop we kijken naar mannelijkheid en vrouwelijkheid. “Waarom zou een vrouw bijvoorbeeld zorgzaam zijn en een man niet?”

Tot slot moeten we moederschap niet benaderen als een obstakel, maar als een factor die van werknemers efficiënte en stressbestendige werknemers maakt, vindt Purnelle. “Als jonge ouder moet je immers voortdurend inspelen op wisselende noden en situaties.”