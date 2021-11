Vrouw gedrogeerd in Gents café en verkracht in park: ‘Het lijkt alsof er sinds corona geen grenzen meer bestaan’

‘Het lijkt alsof er sinds corona geen grenzen meer bestaan. Ik heb al meisjes gesproken die een mes in hun handtas steken om zich te kunnen verdedigen.’ Aan het woord: een jonge dame die de wantoestanden in Gent wil aanklagen. Niet zomaar: haar eigen vriendin werd vorige week gedrogeerd in een café aan de Oude Beestenmarkt, en daarna brutaal verkracht in het Coyendanspark. De jonge dame vertelt - anoniem - wat ze meemaakten, en wil dat het stopt.

De twee twintigers gingen op zaterdagvond 23 oktober iets drinken op de Oude Beestenmarkt. Het was niet de bedoeling om het laat te maken. Hun ouders zouden de dag nadien langskomen en ze wilden fris zijn voor dat etentje. Ze dronken een cocktail aan de toog van één de cafés op het plein. Om 23.45 uur ging één van de jonge vrouwen sigaretten halen in een nachtwinkel in de Sint-Jacobsnieuwstraat. “Let op je drank, hè”, zei ik nog tegen mijn lief vooraleer ik vertrok", vertelt de jonge vrouw ons. Als ze uit de nachtwinkel komt, praat ze even met enkele vrienden die ze tegenkomt op straat, en keert dan terug naar het café.

Maar daar vindt ze haar lief niet meer, niet aan de toog, niet in de de wc’s, noch op de dansvloer of het terras, ze lijkt van de aardbol verdwenen. “Ik voelde meteen dat er iets vreselijks gaande was. Wij zijn een hecht koppel en mijn lief zou nooit zomaar vertrekken zonder mij iets te laten weten. Het is ook helemaal geen impulsief type. Ik heb aan het personeel en cliënteel gevraagd of iemand haar zag vertrekken, maar dat was niet zo.”

In de café op de Oude Beestenmarkt werd het meisje vermoedelijk gedrogeerd door 'iets' in haar drankje. Beeld Pieter Jan Dhollander

Vreselijk mis

Ze belt haar partner. “Er was een beltoon, maar niemand nam op. Ik raakte in paniek en bleef bellen. De laatste keren verbrak iemand de verbinding nadat de telefoon tweemaal was overgegaan. Op dat moment wist ik dat er iets vreselijk mis was. Mijn gevoel heeft me niet bedrogen”, vertelt de vrouw met trillende stem en neergeslagen ogen.

Na 15 keer bellen nam haar lief eindelijk op. “Ik vroeg haar waar ze was, maar ze klonk heel verward en loom. Alsof ze net uit een diepe slaap werd gewekt. ‘Ik weet niet waar ik ben’, herhaalde ze steeds. Via haar locatiegegevens kon ik achterhalen dat ze zich in het Coyendanspark, zo’n 300 meter van de Oude Beestenmarkt bevond. Wij wonen in deze buurt, dus ik ken het parkje (naast de Sint-Baafsabdij, red.). Ik vond haar tussen de hoge struiken. Haar broek, ondergoed en schoenen lagen naast haar. Ze was nog steeds heel verward en leek niet te beseffen wat er aan de hand was.” De jonge vrouw krijgt tranen in haar ogen: “Het gevoel om je geliefde zo te zien liggen, als een afgedankt voorwerp tussen de struiken, zoiets snijdt door je hart met een verwoestende kracht.”

De jongedame werd meegenomen naar het Coyendanspark, 300 meter verderop, en daar verkracht. Beeld Pieter Jan Dhollander

Zorgcentrum na Seksueel Geweld

De partner van de verkrachte vrouw belt onmiddellijk de hulpdiensten, die snel ter plaatse zijn. De vrouwen worden naar het UZ Gent overgebracht. Ze worden er opgevangen in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Het parket komt ook ter plaatse en onderzoekt de plaats delict. Doordat de vrouwen zo snel na de verkrachting de hulpdiensten verwittigd hebben, is de kans veel groter dat de dader gevonden wordt door de aanwezigheid van DNA van de verkrachter. “De mensen van het ZSG deden hun job fantastisch.”

(Lees verder onder de foto)

Op deze plek werd de jongedame teruggevonden. Beeld Pieter Jan Dhollander

Pas om 9 uur ’s ochtends verlaten ze het ziekenhuis. Sprakeloos, volledig van de kaart en vol ongeloof dat dit hen moest overkomen. De mishandelde vrouw heeft een black-out. Een beschrijving van de verkrachter zit er niet in. “Hij moet verdovende medicatie in haar drankje gedaan hebben waardoor ze willoos met hem meeging”, denken ze. De misbruikte vrouw moet deze maand een cocktail van medicatie nemen om seksueel overdraagbare ziektes en ongewenste zwangerschap tegen te gaan. De dagen nadien zijn loodzwaar voor het koppeltje. Ze gaan sinds de feiten door een hel.

Reputatie

Er moet hen nog iets van het hart: “Het lijkt alsof er sinds corona geen grenzen meer bestaan. Ik kan de vriendinnen die lastig gevallen zijn in Gent niet meer op één hand tellen. Wij zijn zeven jaar geleden vanuit Brussel naar Gent verhuisd omdat Gent een veilige en homovriendelijke stad is. Van die reputatie blijft in mijn ogen niet veel meer over. Ik hoorde al van vrouwen die een mes in hun handtas steken om zich te kunnen verdedigen. We willen met onze getuigenis mensen oproepen om voorzichtig te zijn. Hou je drankje alstublieft goed in de gaten.” Ze toont ons de website ‘meldet.org’, waar sinds vijf jaar melding kan gemaakt worden van ongewenste ontmoetingen en intimiteiten. Een zwart vlagje staat voor zo’n melding. Het aantal zwarte vlagjes op de kaart van Gent is gigantisch.

De voorbije maand werden er in Gent minstens vijf aanrandingen of erger aangegeven. Politie en parket nemen de zaak zeer ernstig. Volgens hen komt het niet vaak voor dat iemand wordt aangerand nadat ze verdoofd werd, zoals bij deze jongedame is gebeurd.

Wie iets verdacht opmerkte die zaterdagnacht van 23 op 24 oktober, tussen 23 en 01 uur aan de Oude Beestenmarkt, het Coyendanspark of op de route daartussen, mag dat melden bij de politie van Gent via 09/266.61.30.