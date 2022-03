Vrouw die veroordeeld werd voor kindermishandeling mocht crèche in Schoten nog ruim jaar blijven uitbaten

Na de heisa rond kinderopvang ‘t Sloeberhuisje in Gent duikt er opnieuw een verontrustend verhaal op over een Vlaams kinderdagverblijf. Kind en Gezin heeft beslist om kinderopvang ‘De Vlindertjes van Elshout’ uit Schoten minstens voor twee maanden te sluiten na verschillende klachten over kindermishandeling.

De crèche was al jaren eerder in opspraak gekomen. In 2017 en 2018 al kreeg Kind en Gezin verschillende klachten binnen over de uitbaatster. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws zou de vrouw één meisje zo hardhandig eten hebben gegeven, dat haar lip ervan ging bloeden. Toen het kindje het voedsel vervolgens overgaf, zou de uitbaatster het braaksel opnieuw in haar mond hebben geduwd.

Enkele maanden later volgde een tweede incident: een baby van tien maanden zou uit een bedje gevallen zijn en ruim een half uur lang wenend op de grond hebben gelegen. Over beide incidenten werd klacht ingediend. In januari 2021 werd de Antwerpse vrouw veroordeeld voor kindermishandeling en verwaarlozing.

Dat de kinderopvang toen niet gesloten werd, komt volgens Kind en Gezin door juridische redenen. De vrouw werd als persoon verantwoordelijk gesteld, maar haar zaak bleef buiten schot.

Kind en Gezin bleef de situatie van het kinderdagverblijf naar eigen zeggen al sinds de eerste klachten in 2017 van dichtbij opvolgen. Toen er afgelopen maand een nieuwe klacht werd ingediend, besliste Kind en Gezin om de Schotense kinderopvang te sluiten. Maandag werden de ouders van die beslissing op de hoogte gebracht.