Vrouw die opzettelijk op Brussels metrospoor geduwd werd: ‘Mijn herstel zal lang duren, maar ik geloof erin’

‘Mijn herstel zal lang duren en vooruitgang boeken zal moeilijk zijn. Maar ik geloof erin.’ Dat zegt de 54-jarige vrouw die anderhalve week geleden in Brussel door iemand die ze niet kende voor de aankomende metro werd geduwd. De vrouw liep meerdere breuken op. Later volgt nog een operatie.

“We zijn bang geweest. Maar uiteindelijk hebben we vooral enorm veel geluk gehad. Ik hou van je, mama!” Dat schrijft een dochter van Ines Z. op sociale media. In naam van haar moeder bedankt ze de metrobestuurder van de MIVB, de spoedgevallendienst van de Kliniek Sint-Jan, de omstanders die haar mama hielpen én de speurders die het onderzoek naar de verdachte voeren.

Op 14 januari duwde een 23-jarige Fransman de wachtende vrouw in het Brusselse metrostation Rogier voor een metro die net het station binnenreed. Ines Z. verloor haar evenwicht en viel plat op haar buik op de rails. De metrobestuurder maakte in een fractie van een seconde een noodstop. Het metrostel stopte daardoor vlak voor het lichaam van de gevallen vrouw. De bestuurder redde zo haar leven.

Moeder van drie

De moeder van drie kinderen - twee dochters en een zoon - heeft nu voor het eerst zelf gereageerd op sociale media. “Een hele dikke dankjewel voor de miljoenen berichten die van overal komen. Het is onmogelijk om iedereen afzonderlijk te antwoorden. Mijn herstel zal lang duren, vooruitgang boeken zal moeilijk zijn, maar jullie lieve woorden helpen evenveel als de behandelingen die me nog wachten. De bergen van vandaag zijn de duinen van morgen. Ik geloof erin. Eén miljoen kusjes.” Getekend: “Ines, die straks nog aan haar carrosserie moet laten werken”.

Het slachtoffer mocht de avond volgend op het incident het ziekenhuis verlaten. Naast een schouderbreuk liep de vrouw ook enkele andere breuken op. Ze moest eerst en vooral op adem komen - in afwachting van een latere operatie. Ines Z. postte intussen ook een citaat van de Franse filosoof Albert Camus: “Te midden van de chaos ontdekte ik dat er in mij een onoverwinnelijke rust schuilt. In het midden van de winter heb ik geleerd dat er in mij een onoverwinnelijke zomer schuil gaat.”

Tientallen familieleden, vrienden en collega’s reageren geëmotioneerd op de eerste tekenen van leven van het metroslachtoffer. Haar nichtje: “Ik heb de video van de duw in de metro meerdere keren bekeken. Ik herkende je en hoopte uit het diepste van mijn hart dat jij het niet was. Helaas heb ik me niet vergist… Duizend keer bedankt aan de metrobestuurder en aan de mensen die je hebben geholpen.” Reactie van tante Ines: “Mijn familie is mijn grootste kracht.”

Zelf verpleegster

Ines Z. groeide op in Brussel en is van opleiding verpleegster. Ze werkte onder andere op de afdeling reanimatie en schoolde zich jaren geleden om tot leraar verpleegkunde. Ook uit de reacties van (ex-)leerlingen blijkt hoe geliefd de vrouw is. “Niemand verdient wat jou overkomen is. Maar zeer zeker jij niet. Jij, die zoveel doet voor anderen”, klinkt het. Er wordt daarmee ook verwezen naar haar jarenlange vrijwilligerswerk op de afdeling palliatieve zorg van de Kliniek Sint-Jan, vlak bij het metrostation waar ze die bewuste vrijdag in haar rug werd geduwd. “Het is ónze Ines”, reageert ook zorgpersoneel. In haar vrije tijd staat Ines Z. graag op de planken van het theater.

Een dochter van het slachtoffer roept iedereen die ze liefheeft intussen op voorzichtig te zijn. Ines Z. zelf zwijgt op haar sociale media de verdachte dood. In haar entourage hebben ze het over “een verachtelijke daad” in “een wereld die gek geworden is”.

De aanhouding van de 23-jarige Fransman werd vrijdag met een maand verlengd. Volgens zijn advocaat zou hij zelf gechoqueerd zijn door wat hij heeft gedaan.