Vrouw die live protesteerde op Russische tv voor rechter verschenen, riskeert tien dagen cel

Bekijk de opvallende tussenkomst op de Russische televisie

Ovsyannikova - die in het Westen als een echte heldin wordt onthaald - verscheen plots in beeld achter het nieuwsanker en hield een bord omhoog met de tekst: ‘GEEN OORLOG. Stop de oorlog. Geloof de propaganda niet. Ze liegen hier tegen je. Russen tegen de oorlog.’ in het Russisch en het Engels. Ze riep ook slogans tegen de oorlog in Oekraïne. Het duurde een zestal seconden eer de regie overschakelde naar een reportage.

De vrouw - een medewerkster van de propagandazender die spijt heeft van “alle leugens” die ze eerder hielp verspreiden - werd meteen gearresteerd. Aanvankelijk klonk het dat er een administratieve zaak tegen haar was gestart, maar vanmorgen maakte het Russische persbureau TASS melding van een pre-onderzoek voor een strafrechtelijk procedure.

Ovsyannikova riskeert tien dagen cel, meldt justitie. Haar advocaat had rekening gehouden met een celstraf tot vijftien jaar op grond van de nieuwe wet die “valse informatie” over het Russische leger strafbaar stelt. Maar de beschuldiging zou nu beperkt blijven tot ‘het organiseren van een niet-toegelaten publieke bijeenkomst’. Ook riskeert ze een boete van maximaal 30.000 roebel (250 euro) en gemeenschapsdienst.

Beeld AFP

Celstraf

De kwestie kan een groot verschil maken als het op haar straf aankomt. Bij een strafrechtelijke zaak hangt haar een veel langere celstraf boven het hoofd. Die zou kunnen oplopen tot 15 jaar, op basis van de wet rond fake news die eerder deze maand werd goedgekeurd en ertoe leidde dat veel onafhankelijke nieuwskanalen en journalisten hun activiteiten in Rusland stopten.

Volgens TASS is de vrouw nog altijd aangehouden. Pavel Chikov - het hoofd van mensenrechtenorganisatie Agora - meldt op sociale media dat ze volgens haar advocaat Daniil Berman aanvankelijk werd vastgehouden in de gebouwen van de televisiezender. Hij zou niet bij haar toegelaten zijn. Vanmiddag verscheen ze dan toch op een foto in de rechtbank, samen met de mensenrechtenadvocaat Anton Gashinsky.

Volgens Chikov was Ovsyannikova vanmorgen nog altijd door niemand gezien en werd ze onterecht vastgehouden.

Marina Ovsyannikova nam vlak voor haar actie een videoboodschap op. Beeld Marina Ovsyannikova via REUTERS

Odessa

Ovsyannikova zou volgens een bron bij de Russische autoriteiten van TASS afkomstig zijn uit Odessa, waar ze in 1978 geboren werd. Zelf zei ze eerder al dat haar moeder Russisch en haar vader Oekraïens is.

Channel One zou een intern onderzoek gestart zijn rond het incident. De zender is de belangrijkste bron van nieuws voor miljoenen Russen en volgt het discours van het Kremlin.

De woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin noemde Ovsyannikova vanmorgen “een hooligan”. Volgens Dmitry Peskov zullen Chanel One en de politie de zaak verder opvolgen en zal het Kremlin zich er niet mee bezighouden. Hij roemde de propagandazender verder voor zijn “hoogwaardige, actuele, zeer snelle en objectieve informatie”.

Bekijk de volledige videoboodschap van Ovsyannikova