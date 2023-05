Vrijwel geen discriminatie op arbeidsmarkt voor homo’s en lesbiennes: ‘Soms speelt het zelfs in hun voordeel’

Homo’s en lesbiennes ondervinden vrijwel geen discriminatie op de arbeidsmarkt, dat blijkt uit nieuw onderzoek. Vlaanderen is daarin een voortrekker in Europa. Professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent): ‘Het is op z’n minst opmerkelijk dat tegenover trans personen wel nog sterke ongelijkheid is.’

Jullie onderzochten discriminatie bij het aanwerven op de arbeidsmarkt. Wat vertellen de resultaten?

“Uit ons onderzoek blijkt dat er geen discriminatie bij het aanwervingsproces is op basis van geaardheid. Dat betekent dat homoseksuelen en lesbiennes niet minder snel worden aangenomen dan heteroseksuelen. Toch blijkt het voor trans kandidaten niet gunstig te zijn om hun genderidentiteit op hun cv te vermelden.

“Voor homoseksuelen en lesbiennes bleek de vermelding van hun geaardheid op hun cv geen impact te hebben op hun aanwerving. In sommige gevallen speelt het zelfs in hun voordeel. Lesbische kandidaten worden als aangenamer, assertiever en onafhankelijker beschouwd dan heterovrouwen. Er is in Vlaanderen meer discriminatie op moederschap dan op seksuele geaardheid. Werkgevers vrezen dat jonge heteroseksuele vrouwen sneller zullen uitvallen door zwangerschap dan lesbische vrouwen. Anno 2023 kunnen lesbische vrouwen natuurlijk ook kinderen krijgen, maar dat blijft veel minder.

“Ook homoseksuele mannen worden vaak beschouwd als meer uitgesproken, open-minded en netjes. Al wordt de vermelding van de geaardheid op de cv niet altijd even positief ontvangen. Sommige werknemers die minder snel risico’s nemen, twijfelen vaak om homoseksuele kandidaten aan te werven. Dat komt vooral uit angst voor de reactie van andere werknemers en klanten.”

Waarom is er wel sprake van discriminatie bij trans personen?

“We voerden in Gent een praktijktest uit die specifiek keek naar transgenderidentiteit. Die resultaten bleken totaal anders te zijn dan dat van de homoseksuele kandidaten. Personen die open waren over hun transgenderidentiteit op hun cv, werden 29 procent minder uitgenodigd voor een jobgesprek. Het is op z’n minst opmerkelijk dat er op basis van homoseksuele geaardheid niets van discriminatie te vinden is, maar voor trans personen er wel een sterke ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt is. En dat in een progressieve omgeving als Gent. Zelfs nu, wanneer werknemers hun vacatures niet gevuld krijgen, wordt er toch nog zo gediscrimineerd op genderidentiteit.

“Volgens de werkgevers had dat vooral te maken met de minder goede gezondheid van de transgender kandidaat. In hun perceptie heeft dat vermoedelijk te maken met de vrees voor complicaties tijdens en na de transitie.”

Hoe doen we het tegenover het buitenland?

“Uit verschillende buitenlandse praktijktests blijkt dat discriminatie op vlak van geaardheid wel nog bestaat. Ongeveer 30 procent van de homoseksuele kandidaten kreeg geen positieve reacties op hun aanwerving. Die discriminatie vind je vooral terug in Zuid-Europese landen, maar ook landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk doen het slechter dan wij. Dat ligt in het verlengde van de Rainbow Index, waar we op vlak van regelgeving voor lgbtq+-rechten ook beter doen dan andere Europese landen.

“Dat we een premier hadden die openlijk homo was en dat het homohuwelijk hier snel gelegaliseerd werd, laten zien dat we er meer voor openstaan. Toch blijft het opvallend dat er in Vlaanderen absoluut geen discriminatie is in het aanwervingsproces bij homo’s en lesbiennes. Aangezien we bij andere vormen van discriminatie, onder meer op vlak van ouderdom en etniciteit, wel dezelfde cijfers halen als in het buitenland.

“Of we het beter of slechter doen op basis van discriminatie tegenover transgender personen is, door gebrek aan onderzoek, niet duidelijk. Ook vertellen de cijfers ons enkel iets over het aanwervingsproces. Ze geven geen informatie over welzijn op het werk of de promotiekansen.”