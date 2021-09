Vrijheid lonkt voor Britney Spears: rechter verwijdert vader per direct als toezichthouder

Wat is er aan de hand?

Brenda Penny, de rechter in de aanslepende zaak rond het curatorschap van de popster, heeft vader Jamie Spears uit zijn rol gezet als toezichthouder - een grote doorbraak in de zaak-Britney Spears. Britney’s advocaat Mathew Rosengart hield een fel pleidooi waarin hij duidelijk maakte dat zijn cliënt geen dag langer onder het toezicht van haar vader mocht staan. Jamie werd in 2008 aangesteld, maar zou zijn rol volgens de advocaten van Britney in de loop der tijd misbruikt hebben.

Hoe zit het weer met Britney Spears?

Als de single ‘Baby One More Time’ in 1998 de doorbraak van Britney Spears betekent, staat 2007 symbool voor de instorting. Spears laat zich kaalscheren onder het toeziend oog van de verzamelde paparazzi - en dus de wereld. Een jaar en een opname in het ziekenhuis later beslist de rechtbank om haar onder curatele te plaatsen omdat zij zou lijden aan een niet nader verklaarde psychische aandoening. Haar vader Jamie Spears beslist sindsdien over haar bankrekening – en deed dat ook een hele tijd over haar persoonlijke leven. Een situatie die de voorbije jaren luid werd aangeklaagd door de #FreeBritney-beweging. Maar aan die curatele onder haar vader komt nu dus officieel een einde.

Fans reageren opgelucht na de uitspraak van de rechter. Beeld Getty Images

Hoe gaat het nu verder?

De advocaat van de popster wil het curatorschap nog niet direct beëindigen, maar pas over 45 dagen. Reden hiervoor zou zijn dat de advocaat inzage wil krijgen in de door Jamie gevoerde boekhouding om zo te kunnen zien of er sprake is geweest van mogelijke corruptie of onregelmatigheden. Vanaf nu gaat John Zabel tijdelijk de zaken waarnemen. Dat is een adviseur die volgens Rosengart gespecialiseerd is in het financieel begeleiden van cliënten, en hij is aangedragen door het juridische team van de zangeres.

Op 12 november doet de rechter definitief uitspraak over beëindiging van het toezicht. Het vermogen van Spears waar het bewind over wordt gevoerd, bedraagt 60 miljoen dollar (bijna 52 miljoen euro).

Hoe reageert (het team van) Britney Spears?

Mathew Rosengart, de advocaat van Britney Spears, sprak na afloop van de hoorzitting kort met de media. Hij reageerde op het, volgens hem, ‘monumentale besluit’ van de rechter.

“Mijn cliënt is ontzettend blij en deze beslissing is een substantiële stap voorwaarts richting haar vrijheid. Er is heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, het was zeer intens. Ik ben trots en Britney is trots. De inspanningen van Britneys fans zijn van groot belang geweest in deze zaak en dankzij hen heeft mijn bedrijf de bal uiteindelijk in het doel weten te schoppen. Dit is een prachtige teamprestatie,” aldus Rosengart.

Rosengart werd in juli aangesteld nadat rechter Penny Britney toestemming gaf haar eigen advocaat te mogen uitkiezen. Hij ging direct aan het werk en liet geen misverstand bestaan over zijn einddoel. “Haar vrijheid is waar het om gaat. Ik verwacht dat er een definitief einde komt aan het curatorschap en dan kan Britney doen wat ze wil en wanneer ze dat wil. Wat betreft haar toekomst: dat is geheel aan haar. Als ze weer wil optreden kan ze dat zelf beslissen en als ze dat niet wil is dat ook goed. Het is haar keuze. Er zijn de afgelopen jaren te veel beslissingen voor haar genomen door anderen.”