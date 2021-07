Vriendin van Peter R. de Vries geeft interview: ‘Ik kreeg hoop dat het goed zou komen. Toen kwam de tweede klap’

De vriendin van De Vries moet om veiligheids­redenen anoniem blijven. Ze wilde ook nooit bekend worden. “Nu wil ik niet die anonieme partner zijn over wie zoveel wordt gespeculeerd, maar nu moet het van de politie.” Sinds de aanslag op de misdaadjournalist in Amsterdam wordt de vrouw beveiligd.

“Ik was erop tegen dat hij vertrouwenspersoon werd van de kroongetuige in het Marengo-proces”, zegt ze in een gesprek twee dagen na zijn overlijden. “Maar ik begreep ook waarom hij dit wilde doen: als misdaadverslaggever van dat kaliber wil je betrokken zijn bij zo’n megastrafzaak. Maar nu zit ik wel met de vraag of ik meer had kunnen doen om hem ervan te weerhouden. Die vraag zal mij altijd blijven achtervolgen.”

Er loopt op dit moment een onderzoek naar de beveiliging van de misdaadjournalist. Daarover zegt ze: “Als je weet dat van de kroongetuige al een broer en een advocaat zijn doodgeschoten, en je weet ook dat Peter elke dag dezelfde route aflegt van en naar RTL Boulevard, en je beveiligt die route niet, vind ik dat onbegrijpelijk.” De Vries zou die bescherming naar verluidt altijd geweigerd hebben.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries in 2016. Beeld ANP

De week dat De Vries in het ziekenhuis lag, omschrijft ze als ‘een nachtmerrie’. “De eerste klap, toen ik het nieuws hoorde, deed mijn wereld instorten. In die week waarin hij in het ziekenhuis lag, kreeg ik hoop dat het goed zou komen. Toen kwam de tweede klap.”

Dinsdagavond 6 juli werd De Vries neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij liep na de uitzending van RTL Boulevard, waar hij als deskundige aanwezig was, naar zijn auto en werd daar onder vuur genomen. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. Woensdag nam Nederland afscheid van de misdaadjournalist: ‘We hebben juist meer mensen nodig zoals hij. En niet minder.’

