Vriendin Dave De Kock wordt in verdenking gesteld van moord, hijzelf (nog) niet: hoe komt dat?

Waarom wordt R.W. officieel verdacht van moord, en De Kock niet?

Tom De Smet: “Allicht heeft dit te maken met het feit dat zij in ons land, bij haar thuis in Sint-Gillis-Waas, is gearresteerd, terwijl De Kock in Nederland is opgepakt. In België gaat de onderzoeksrechter vaak voor de zwaarst mogelijke kwalificatie, die dan later naar beneden bijgesteld kan worden als dat nodig blijkt. In Nederland doet men dat doorgaans niet: daar houdt men in eerste instantie het liever vaag, om dan later specifieker te worden.”

“Dat R.W. nu de kwalificatie moord krijgt, wil dus niet zeggen dat ze ook effectief de moord heeft gepleegd, of dat het überhaupt om moord - met voorbedachtheid dus - en niet doodslag gaat. Het wijst er eerder op dat men nog alle pistes wil open houden. Ook al omdat R.W. en De Kock blijkbaar tegenstrijdige verklaringen afleggen.”

Wat weten we tot dusver over R.W. en haar rol?

“R.W. is een Nederlandse die meer dan een jaar geleden een relatie kreeg met De Kock. Hij trok bij haar in en leerde via haar ook Elke Verberckmoes en zoontje Dean kennen. Het duo paste vaak op Dean. Zo ook woensdag. Toen de jongen niet naar zijn grootouders werd gebracht op donderdag, begon het koppel allerlei uitvluchten te verzinnen. R.W. vertelde de moeder van Dean dus niet dat De Kock vertrokken was met de jongen. Pas zaterdag biechtte ze op dat De Kock de jongen had meegenomen. Daardoor is er dus mogelijk cruciale tijd verloren gegaan.”

“Daarnaast zou ze ook aanvankelijk niet hebben meegewerkt met het onderzoek. Zo beweerde ze niet te weten welke kleren De Kock droeg. Achteraf bleek dat ze dat wel wist. Ze vertelde ook niets over de zware ruzie die ze vrijdag met De Kock zou gehad hebben en die volgens latere verklaringen tot fysiek geweld leidde. De Kock zou haar bij de keel gegrepen hebben en dan met Dean vertrokken zijn. Ook al is ook dat niet zeker: verder onderzoek zal moeten uitwijzen of die versie klopt.”

Zou het kunnen dat ze op de hoogte was van Deans lot?

“De autopsie op Dean vindt vandaag plaats in het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Morgen zullen daarvan de resultaten normaliter bekend zijn. Daaruit zal moeten blijken hoe de jongen om het leven kwam, en wanneer. Stel dat blijkt dat Dean al donderdag of vrijdag gestorven is, dan komt R.W. wel in nauwe schoentjes. Dan zou hij namelijk in hun flat in Sint-Gillis-Waas gestorven zijn, en niet in Nederland. Maar dat is voor alle duidelijkheid op dit moment speculatie.”

Hoe reageert haar advocaat?

“Volgens haar advocaat Bart De Decker verleent R.W. haar volledige medewerking aan het onderzoek. Verder wil hij geen commentaar geven.”

Wat staat er naast de autopsie nu nog te gebeuren?

“De Nederlandse en Belgische politie zitten vandaag samen om hun onderzoeksresultaten te bespreken en na te gaan hoe het nu verder moet. Verder vindt er nog sporenonderzoek plaats.”

“Morgen zal De Kock ook voor de Nederlandse raadkamer verschijnen. Daar zal normaliter beslist worden dat hij langer aangehouden blijft.”