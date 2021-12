‘Vreselijk veel spijt’: Britse dj besmet met omikronvariant breekt coronaregels in Nieuw-Zeeland

Etheridge was naar Nieuw-Zeeland afgereisd om op oudejaarsavond op te treden op een festival. Hij bracht zeven dagen door in verplichte hotelquarantaine en moest daarna nog drie dagen in zelfisolatie. De dj vertrok echter uit zelfisolatie vóór zijn laatste testuitslag en bezocht meerdere drukbezochte bars en restaurants in Auckland, de grootste stad van het land. Daarna bleek hij positief te testen op het virus.

Coronaminister Chris Hipkins noemt het “zeer teleurstellend” en roept iedereen op de coronamaatregelen op te blijven volgen. “Covid-19 is nog niet klaar met ons.” Het land wist de omikronvariant van het coronavirus door de verplichte isolatie van buitenlandse reizigers tot nu toe buiten de deur te houden.

In een bericht op sociale media biedt Etheridge zijn excuses aan. Hij is inmiddels opnieuw in quarantaine en heeft “vreselijk veel spijt”.