Vrees voor Russische invasie in Oekraïne groeit na moeizaam diplomatiek overleg

“We geven er geen moer om.” In een interview met de Zweedse krant Aftonbladet liet Russisch ambassadeur Viktor Tatarintsjev zondag weten dat zijn land zich weinig zorgen maakt over mogelijke sancties van het Westen bij een inval van Oekraïne.

De uitspraak kwam er een dag nadat de Amerikaanse president Joe Biden tijdens een telefoongesprek met Russisch staatshoofd Vladimir Poetin had gewaarschuwd dat de Verenigde Staten ‘snel en vastberaden’ konden optreden. Zo zouden ze ervoor kunnen kiezen om de pijpleiding Nord Stream 2, die gas van Rusland naar Duitsland moet voeren, niet in gebruik te nemen. Het Kremlin was niet bepaald onder de indruk van dat dreigement. “De hysterie rond de zogezegde Russische agressie aan de Oekraïense grens heeft een hoogtepunt bereikt”, klonk het achteraf in een mededeling.

Het weinig succesvolle telefoongesprek zorgde voor een nieuwe opdoffer in het diplomatieke overleg dat sowieso al bijzonder moeizaam verliep. Tijdens het weekend besloot ons land daarom om het reisadvies voor Oekraïne aan te scherpen. Als gevolg van een gecoördineerde Europese aanpak blijft het Belgisch ambassadepersoneel voorlopig wel in Kiev, maar de situatie wordt volgens de FOD Buitenlandse Zaken nauwkeurig opgevolgd.

De komende dagen kunnen mogelijk doorslaggevend worden voor het verdere verloop van de crisis in Oekraïne. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zal maandag namelijk een bezoek brengen aan Kiev en met president Volodymyr Zelensky praten. De volgende dag wordt hij op het Kremlin verwacht.

Het bezoek wordt door verschillende analisten als het overleg van de laatste kans beschouwd, deels omdat de Oost-Europese natie eist dat de Duitse regering een duidelijkere positie in het conflict inneemt. De Oekraïense ambassadeur Andrij Melnyk had het zondag zo over ‘Duitse hypocrisie’ omdat het land nog geen wapenmateriaal leverde terwijl andere NAVO-lidstaten dat wel deden. Ondertussen zou de Duitse overheid wel miljoenen verdiend hebben door onderdelen aan Rusland te verkopen. De regering van Scholz laat wel weten dat het mogelijk nog meer middelen wil vrijmaken voor Oekraïne, eerder werd al bijna 2 miljard euro toegezegd.

Verschillende bronnen wijzen ook op het belang van de situatie in Donetsk en Loegansk, twee zelfverklaarde volksrepublieken in het oosten van Oekraïne die de facto in handen van pro-Russische separatisten zijn. In de komende week zal het Russische parlement over de erkenning van die republieken stemmen. Als er een goedkeuring komt, kan Poetin daar troepen plaatsen om Oekraïne in een sterkere militaire houdgreep te nemen.

De NAVO stuurt nu al versterking naar oostelijke lidstaten, maar volgens defensie-expert en professor Alexander Mattelaer (VUB) is het Belgisch leger niet klaar om tijdens een gewapend conflict met Rusland extra manschappen te leveren, boven op de eenheden die al waren toegezegd. De belangrijkste verklaring ligt volgens hem bij de beperkte investeringen van de afgelopen jaren. “Nu we met een Europese veiligheidscrisis zitten is het imperatief om van collectieve territoriale verdediging weer de hoogste prioriteit te maken.”