Vrees voor meer vermisten na overstromingen: vereenzaamde mensen of zwartwerkende buitenlandse arbeiders

Het cijfer met het aantal potentiële vermisten jojoot al een hele week: volgens de eerste tellingen waren er mogelijk 163 mensen spoorloos door de zondvloed. Dat aantal zakte naar 70 om vervolgens opnieuw te stijgen tot 116. Dinsdagavond werd dat cijfer bijgesteld naar 53. Gisterenavond stond de teller op 18.

Alain Remue van de Cel Vermiste Personen noemt die sterke schommelingen niet meer dan normaal. “Er bellen voortdurend mensen in die zich zorgen maken over sommige personen”, zegt hij. Soms gaat dat om naaste familieleden – zoals een zoon die zijn moeder niet kan bereiken. Maar soms ook over een buur die zich plots bedenkt dat hij al een hele tijd die ene buur niet heeft gezien. Of een werkgever die niets heeft gehoord van zijn werknemer. “Dat wil daarom niet zeggen dat die mens niet ergens veilig en wel is en op adem komt”, klink het. Bij elke melding wordt telkens een dossier geopend – de politie sluit nooit iets uit. Zelfs niet als al eerder gemeld is dat die persoon al terecht zou zijn. Dan wordt de eventuele afwezigheid telkens opnieuw gecontroleerd. Ook al is dat momenteel niet eenvoudig – velen verloren hun gsm en het telefoonnetwerk ligt nog grotendeels plat.