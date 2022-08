Vrees voor ‘gewelddadige confrontaties’ ondanks verbod op extreemrechts festival in Ieper

Het extreemrechtse festival Frontnacht krijgt dan toch geen vergunning van het Ieperse stadsbestuur. Maar de oppositie vreest dat die ingreep te laat komt en dat neonazi’s alsnog naar de stad zullen afzakken om deel te nemen aan de IJzerwake.

Met het festival wilde de organisatie van de IJzerwake een jonger publiek aantrekken. Maar omdat een aantal van de geplande artiesten duidelijke banden hebben met het extreemrechtse en neofascistische gedachtegoed, trekt het Ieperse stadsbestuur de vergunning voor het evenement in.

Een maand geleden had de organisatie nochtans wel groen licht gekregen. Volgens ingewijden was er op dat moment onvoldoende juridische grond om geen vergunning te verlenen. De stad stelde wel als voorwaarde dat het festival geen banden mocht hebben met neonazisme of neofascisme.

Intussen was gebleken dat dat wel het geval is, in tegenstelling tot wat de organisatie zelf beweerde. Het stadsbestuur kreeg begin deze maand onder meer een rapport van OCAD, het Belgische coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Zij noteren dat één van de artiesten ontstaan is in de schoot van een neofascistische beweging die de voorbije jaren betrokken was bij gewelddadige incidenten in Italië.

Schild & Vrienden

Ook andere bands hebben volgens het OCAD duidelijke banden met extreemrechts. Terloops wordt nog aangehaald dat DJ Dré, die eveneens op de affiche prijkte, een lid is van Schild & Vrienden.

Voor de Ieperse coalitie was dat voldoende om de vergunning in te trekken. Al kwam er vanuit verschillende hoeken wel kritiek dat al veel eerder duidelijk was dat de geplande artiesten zich in de extreemrechtse marges ophouden. De organisatie vraagt intussen een schadevergoeding aan de stad.

“Toen we de vergunning verleenden, hebben we daar voorwaarden aan verbonden. We hebben daarna gezien dat het festival haar programma niet aangepast heeft. Uit het rapport van de veiligheidsdiensten bleek intussen duidelijk om wat voor groepen het gaat. Daarom hebben we nu toch de vergunning ingetrokken,” zegt de liberale schepen Diego Desmadryl.

Het Nieuwsblad berichtte dinsdag dat Europese veiligheidsdiensten zich zorgen maakten over het evenement. ’s Middags voerde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de druk nog op door ermee te dreigen uit het stadsbestuur – de socialisten besturen er met Open Vld en N-VA – te stappen als Frontnacht niet geannuleerd werd.

Politieke spierballen

Een uitspraak die bij de liberalen slecht viel. Volgens hen werd er al wekenlang gezocht naar een manier om het festival te verbieden. Het OCAD-rapport gaf daarvoor de doorslag. Dat Rousseau voor het meerderheidsoverleg nog even de spierballen liet rollen, werd als behoorlijk deloyaal gezien.

Rousseau wuift de kritiek weg. Volgens hem stond het helemaal nog niet vast dat het evenement tegengehouden zou worden. “Ik wilde duidelijk maken dat dit voor onze partij echt niet kon. We moeten ons focussen op de extremen en neonazi’s, niet op elkaar.”

Bij de Ieperse oppositie is de ongerustheid niet geweken nu de vergunning ingetrokken wordt. Volgens Jordy Sabels, covoorzitter van Jong Groen en lid van de gemeenteraad in Ieper, had de burgemeester al vroeger moeten ingrijpen. “Nu is de kans groot dat de mensen die naar het festival zouden komen alsnog naar de stad afzakken voor de IJzerwake.” De oppositie vraagt zich nu af of een geplande manifestatie op de dag van de IJzerwake wel kan doorgaan. Er wordt gevreesd voor confrontaties met extreemrechtse festivalgangers.

Ook volgens het OCAD-rapport was er – weliswaar voor het festival tegengehouden werd – een risico op “gewelddadige confrontaties”. Het dreigingsniveau werd ingeschaald op niveau 2 (‘gemiddeld’) op een schaal van 1 tot 4. Wel werd het “onwaarschijnlijk” geacht dat de dreiging zich effectief zou voordoen. De stad bekijkt of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn.