‘Vrees voor een politieke en sociale derde ronde’: dit schrijven de internationale kranten over de verkiezingen in Frankrijk

Huidig president Emmanuel Macron haalde het gisteren in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen met 58 procent van de stemmen. Zijn extreemrechtse concurrente Marine Le Pen strandde op 42 procent.

Daarmee was het verschil tussen de twee kleiner dan vijf jaar geleden. Macron toonde zich tijdens zijn overwinningsspeech dan ook nederig. Hij zal zichzelf moeten heruitvinden, zagen ook de kranten in de rest van Europa.

Le Monde: ‘Vrees voor een politieke en sociale derde ronde’

Le Monde, een van de grootste kranten van Frankrijk, zag gisteravond al meteen een andere Macron. Geen mars naar het Elysée, geen grote show rond zijn persoon, maar een veel ingetogener bijeenkomst, waarbij de herverkozen president hand in hand verscheen met zijn vrouw Brigitte. “Het is tijd voor nederigheid”, schrijft de krant.

Er is werk aan de winkel voor Macron, aldus Le Monde. De onvrede die heel wat kiezers voor Le Pen deed stemmen, is niet plotsklaps verdwenen. De krant heeft het over een “vrees voor een politieke en sociale derde ronde”, na de twee rondes van de presidentsverkiezingen.

The Guardian: ‘Macrons oproep tot eenheid slaagt, maar extreemrechts laat veel van zich horen’

De Britse krant The Guardian ziet ‘een gebroken samenleving’ in Frankrijk. In zijn tweede termijn weet Macron wat hem te doen staat: “het gevoel van onrechtvaardigheid helen”.

Na de eerste ronde, waarin Le Pen en die andere extreemrechtse kandidaat Eric Zemmour samen zo’n 30 procent van de stemmen haalden, erkende Macron al dat hij er de voorbije jaren te weinig in geslaagd is de woede bij een deel van de Fransen te bedaren. “Die woede zal zeker een van de belangrijkste uitdagingen zijn in de volgende presidentiële periode van vijf jaar”, schrijft The Guardian.

Macron haalde dankzij zijn oproep tot eenheid en de afkeer die een deel van de Fransen voelen voor Le Pen. Tijdens de campagne beloofde hij “een weg en de redenen te vinden om ons als een verenigde natie te laten leven”. Een belofte waar zijn tegenstanders hem “zeker aan zullen houden”, waarschuwt The Guardian.

De Volkskrant: ‘Frankrijk stemde meer tégen het programma van zijn tegenstander, dan vóór het zijne’

“De vrees voor extreemrechts is in Frankrijk nog altijd groter dan de haat tegen Macron en zijn beleid”, stelt de Volkskrant vast. Ook onze noorderburen zien dat de herverkozen Franse president voor een grote uitdaging staat “om een diep verdeeld Frankrijk te herenigen. Een land dat grotendeels meer tégen het programma van zijn tegenstander stemde, dan vóór het zijne”.

NRC: ‘Herverkiezing van Macron leidt tot opluchting in Europa, maar in Frankrijk broeit de spanning’

Volgens een andere Nederlandse krant, NRC, stemde een deel van de Fransen “met een spreekwoordelijke wasknijper op de neus voor Macron”. NRC wijst erop dat meer Fransen dan ooit voor een nationalistisch-populistische kandidaat hebben gekozen. De opkomst was dan weer erg laag. De rest van Europa mag dan wel opgelucht reageren op Macrons overwinning, aldus NRC, dat betekent niet dat de spanning in Frankrijk nu weg is.

Frankfurter Algemeine: ‘Een opluchting voor Europa’

Ook De Duitse krant Frankfurter Algemeine ziet hoe de presidentsverkiezingen een ‘diep verdeeld Frankrijk’ hebben blootgelegd. In Duitsland leggen ze echter vooral de nadruk op wat de Franse verkiezingsuitslag betekent voor Europa. Mocht Le Pen het gehaald hebben, zou dat het einde van de Europese Unie geweest zijn zoals we die kennen, klonk het vooraf. “Een opluchting voor Europa”, noemt de Frankfurter Algemeine Macrons overwinning dan ook.

De eerste reis van Macron, die de verkiezingen eerder al ‘een referendum over Europa’ genoemd had, zal dan ook naar Berlijn gaan, om de Frans-Duitse as binnen Europa te benadrukken en versterken.

Corriere della sera: ‘Frankrijk kiest voor Europa’

“Het is eerder een avond van opluchting dan van vreugde”, stelt de Italiaanse krant Corriere della sera vast. “Het is een half wonder dat een pro-Europeaan, afgestudeerd aan de grote ENA-school, opgeleid aan de Rothschild-bank, gezegend door het Parijse establishment, gesteund door de media, niet vijandig tegenover immigranten, tweemaal het Elysée heeft gewonnen. Al die dingen - Europa, de ENA, de banken, het establishment, Parijs, de media, immigranten - die diep Frankrijk het meest verafschuwt.

“En inderdaad, als alleen de hoofdstad had gestemd, zou Macron boven de 85 procent hebben gehaald; maar als alleen het gedeïndustrialiseerde noorden of de immigratieparadijzen in het zuiden hadden gestemd, zou Marine Le Pen hebben gewonnen. Dit is een halve teleurstelling voor de president die ernaar streefde de sociale kloof te verkleinen, de Fransen te herenigen en de populisten terug te dringen.”

Beeld AFP

Ook de Italiaanse krant benadrukt het belang van de Franse verkiezingsuitslag voor Europa. Met Macron “heeft het Frankrijk dat gelooft in Europese integratie en profiteert van globalisering en immigratie, gewonnen”. Aan de andere kant “sprak het Frankrijk dat zich overweldigd voelt door Europa, verraden door de globalisering en belegerd door de immigratie, zich tegen hem uit”.

El Pais: ‘Le Pen is gestopt met veel Fransen bang te maken, maar niet allemaal’

De Spaanse krant El Pais viel het ook op hoe Macron zich gisteravond meteen anders opstelde. “Macron, die vaak wordt beschuldigd van arrogantie en minachting, deed een poging tot nederigheid.”

Ook in Spanje is er voorts veel aandacht voor de historisch hoge score van extreemrechts. “Twintig jaar nadat de ultrarechtse patriarch Jean-Marie Le Pen in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen 18 procent haalde maar verloor van de toenmalige president Chirac, boekt zijn dochter vooruitgang bij het omvormen van extreem-rechts tot een aanvaardbare optie voor ongeveer de helft van de kiezers”, klinkt het. “Ze is gestopt met veel Fransen bang te maken, maar niet allemaal.”