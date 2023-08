Vreemde ontdekking in ziekenhuis Canberra: rondworm overleeft in vrouw haar brein

De 64-jarige Australische werd eind januari 2021 voor het eerst opgenomen in haar plaatselijke ziekenhuis nadat ze drie weken lang buikpijn en diarree had gehad, gevolgd door een constante droge hoest, koorts en nachtelijk zweten.

In 2022 waren daar, bovenop de medische klachten die ze al had, vergeetachtigheid en depressie bij gekomen. Daarom werd ze doorverwezen naar het ziekenhuis in Canberra; het zou namelijk om een serieuze herseninfectie kunnen gaan. Een MRI-scan van haar hersenen toonde afwijkingen die een operatie noodzakelijk maakten.

Na de MRI-scan bij de 64-jarige patiënte leek het vrij duidelijk om een herseninfectie te gaan. Totdat een van de neurochirurgen in het ziekenhuis van Canberra ontdekte dat er ‘iets’ levends zat in het brein van de Australische. Dat levend ‘iets’ bleek een rondworm te zijn van acht centimeter lang.

Ophidascaris robertsi

Deze vreemde ontdekking bracht het team neurochirurgen ertoe snel samen te komen om te ontdekken wat voor soort rondworm het was en, belangrijker nog, te beslissen welke behandeling de vrouw nodig had. Tevergeefs zocht het team zoveel mogelijk informatie op over alle verschillende soorten rondwormen die neurologische invasie en ziekte zouden kunnen veroorzaken.

Uiteindelijk stuurde het team de nog levende rondworm rechtstreeks naar het laboratorium van een wetenschapper van de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) die zeer ervaren is met parasieten.

Al snel werd duidelijk dat het om de Ophidascaris robertsi gaat. Een parasitaire rondworm die meestal in tapijtpythons voorkomt, maar nu voor het eerst in het lichaam van een mens is teruggevonden.

De artsen en wetenschappers die bij de zaak betrokken waren, veronderstelden dat een python de parasiet via zijn ontlasting in het gras geworpen had. Bovendien dachten ze dat de patiënt rechtstreeks met de parasiet besmet is geraakt door in contact te komen met inheemse, wilde gewassen uit de rurale gebieden nabij New South Wales.

Herstel

Buiten deze parasitaire lintworm moest de 64-jarige vrouw ook behandeld worden voor andere larven die mogelijk andere delen van haar lichaam waren binnengedrongen, zoals de lever. Maar de behandeling is allesbehalve evident. Er is nog nooit een patiënt voor deze soort parasiet behandeld geweest.

Daarom wordt er met de nodige voorzichtigheid gehandeld. Sommige medicijnen kunnen namelijk ontstekingen veroorzaken als de larven afsterven. En een ontsteking kan dan weer schadelijk zijn voor organen. Dus ze moesten ook extra medicijnen toedienen om gevaarlijke bijwerkingen tegen te gaan.

Ondertussen herstelt de patiënte goed en wordt ze nog steeds regelmatig gecontroleerd. Wetenschappers onderzoeken ook of een reeds bestaande medische aandoening waardoor ze immuungecompromitteerd was, ertoe had kunnen leiden dat de larven in het lichaam kwamen.