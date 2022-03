Vredesonderhandelingen leveren nog niets op: Oekraïne hoopt op EU-lidmaatschap

De situatie in Oekraïne op 28 februari. Beeld DE MORGEN

“De Oekraïense delegatie was bereid te luisteren en diepgaande besprekingen te voeren over relevante kwesties.” Een Russische onderhandelaar had maandagavond nog maar net bekendgemaakt dat er een ‘tweede ronde’ met vredesgesprekken zou komen, toen twee grote ontploffingen plaatsvonden in Kiev. Ondanks de onderhandelingen ging het geweld dus onverminderd door. In Charkov, de tweede stad van Oekraïne, waren er volgens persagentschap Unian nog drie grote explosies.

Ondertussen probeerde de Franse president Emmanuel Macron tijdens een telefoongesprek in te praten op Russisch staatshoofd Vladimir Poetin. Anderhalf uur lang hamerde de Fransman op het belang van een staakt-het-vuren en vroeg hij om burgers en civiele infrastructuur tijdens de oorlog te vrijwaren. De persmededeling van het Kremlin die volgde, suggereerde alvast dat zijn woorden weinig indruk maakten op het Kremlin. Volgens een woordvoerder van de Russische president zou de dreiging komen van “Oekraïense nationalisten die de burgerbevolking als menselijk schild gebruiken, doelbewust aanvalswapenssystemen ontplooien in woongebieden en de bombardementen opvoeren op steden”.

Het diplomatiek overleg verloopt dus moeizaam, al ziet president Zelensky nog een andere mogelijkheid om op lange termijn van de Europese bescherming te genieten. Maandag diende hij een aanvraag in om Oekraïne lid te laten worden van de Europese Unie. “Dit is de keuze van Oekraïne en het Oekraïense volk. We verdienen het”, liet hij weten in een boodschap op Twitter. De spoedprocedure waar Zelensky gebruik van wil maken bestaat weliswaar niet, maar voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is het idee niet ongenegen. “Ze horen bij ons en we willen hen erbij”, vertelde ze aan Euronews.

De oorlog in Oekraïne zet ondertussen ook druk op het Europese vluchtelingenbeleid. Volgens EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson zouden sinds de start van het conflict al 400.000 Oekraïners naar Europa gevlucht zijn, volgens de Unie zou dat cijfer op termijn kunnen oplopen tot 7 miljoen. Persagentschap Reuters laat weten dat er daarom aan een scenario wordt gewerkt waarin vluchtelingen uit Oekraïne drie jaar lang in de Europese Unie kunnen wonen en werken. Johansson hoopt dat lidstaten donderdag al een akkoord kunnen bereiken over de maatregelen.

Ons land bereidt zich ook voor om op korte termijn meer vluchtelingen op te vangen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) lanceert daarom de campagne #PlekVrij. Burgers die Oekraïners kunnen opvangen, worden daarbij aangemoedigd om zich te registreren bij hun gemeentebestuur. De federale overheid zal een onthaalcentrum inrichten in het Brusselse Jules Bordet-ziekenhuis. Oekraïense vluchtelingen kunnen daar hun aanvraag tot automatische bescherming doen en eerste onderdak van beperkte duur krijgen. Daarna worden ze doorgestuurd naar lokale besturen, zij bepalen in overleg met het Nationaal Crisiscentrum wie waar terechtkomt.