Vraag om nietigverklaring van Schild & Vrienden-onderzoek is volledig verworpen

De zaak startte met een uitzending van het VRT-programma ‘Pano’ in 2018 waaruit bleek dat Schild en Vrienden berichten en memes deelde die als racistisch en negationistisch beschouwd kunnen worden.

Deze krant bracht aan het licht dat negen leden voor deze feiten vervolging riskeerden. Er waren al enkele procedureperikelen in deze zaak. Zo werd onderzoeksrechter Annemie Serlippens begin dit jaar gewraakt omdat ze niet onpartijdig zou geweest zijn, waarna ze zelf opstapte. De vraag om delen van het onderzoek nietig te verklaren kwam er vervolgens omdat volgens meester Rieder, de advocaat van Van Langenhove, het onderzoek niet onpartijdig was gevoerd door de onderzoeksrechter.

Die vraag is nu verworpen: alle elementen uit het dossier mogen behouden blijven. Wel was er een “schijn van partijdigheid” omdat Serlippens kritische tweets likete, maar dat leidt volgens de KI niet tot de nietigheid van de onderzoeksdaden.

De zaak kan nu weer aanhangig gemaakt worden bij de correctionele raadkamer in Gent om te beslissen wie voor welke feiten naar de correctionele rechtbank verwezen kan worden.

Vandaag outte oud-rechter Henri Heimans zich in De Morgen als een van de burgerlijke partijen in de zaak. Heimans' ouders ontsnapten tijdens de Tweede Wereldoorlog op het nippertje aan de dood in de concentratiekampen. “Ik heb opzoekingswerk verricht in tal van archieven in binnen- en buitenland, en heb ook zeer beklijvende geschriften teruggevonden van mijn ouders over hun leven in de kampen”, getuigt Heimans in een interview. “Ze zijn zwaar beschadigd, zowel fysiek als moreel. Ze zijn uit de hel teruggekeerd. Als kind dat kort na de oorlog is geboren heb ik het trauma dat opgelopen werd door mijn ouders mee beleefd en moeten ondergaan.”