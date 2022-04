Vraag naar coronavaccins valt terug, grootste vaccinfabrikant ter wereld stopt productie

Het instituut produceerde meer dan een miljard dossissen van ‘Covishield’. Dat is de Indiase versie van het vaccin van AstraZeneca. Het leverde daarmee ook een van de grootste bijdragen aan het Covax-programma, dat coronavaccins verdeelt onder de armste landen.

Sinds vorige zomer is de productie groter dan de vraag. Nochtans zijn er nog altijd miljarden mensen in de wereld die geen vaccin tegen Covid-19 hebben ontvangen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde al dat ongelijke toegang tot vaccins de kans op nieuwe, mogelijk nog besmettelijkere of gevaarlijkere virusvarianten vergroot. De WHO wil dat deze zomer in elk land 70 procent van de bevolking is ingeënt.