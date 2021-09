Voorzitter schakelt microfoon van Abdeslam uit na tirade: ‘Mogen de slachtoffers van Syrië hier ook het woord nemen?’

“Zullen de slachtoffers die er in Syrië en Irak waren, kunnen spreken”, stak de enige terrorist die de aanslagen in Parijs overleefde van wal. “Wijsheid zegt dat we een man pas moeten straffen als hij veroordeeld is, niet ervoor. Wordt men niet verondersteld onschuldig te zijn?”

“Ook al sta ik niet achter uw rechtspraak, er zijn andere slachtoffers. In Molenbeek is er veel vrijgevigheid. Zo zijn er Mohammed Amri, Hamza Attou en Ali Oulkali die mij gunsten hebben verleend, hoewel zij niets wisten van wat ik voor de kost deed. Ze hebben me uit de goedheid van hun hart op een bepaalde plaats afgezet zonder iets te vragen, vandaag zitten ze in de gevangenis, ze hebben niets misdaan”, aldus een huilende Abdeslam.

De voorzitter maande Abdeslam meermaals aan om te zwijgen, zonder succes. Uiteindelijk werd zijn microfoon uitgeschakeld. “U hebt vijf jaar gehad om u uit te spreken”, zei de voorzitter. “Nu hoor ik dat u wilt praten, maar het is er niet het moment voor.” De zitting werd enkele minuten geschorst.