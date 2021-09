Vooruitzicht op normaal academiejaar lokt studenten terug: wie kieskeurig is, vindt geen kot meer

Twee weken voor de start van het academiejaar is het in verschillende studentensteden bijna onmogelijk geworden om nog een kot te vinden. Na twee door corona vertekende jaren lijken studenten te hopen op een normaler academiejaar. ‘Wie kieskeurig is, zal moeilijk nog iets vinden.’

3.600 aanvragen voor 1.540 studentenkamers. De dienst studentenhuisvesting van de VUB merkte in aanloop naar het komende academiejaar dat de vraag naar betaalbare koten die de universiteit zelf aanbiedt plots fiks steeg. “Maar ook het aanbod van Brik vzw, de partner voor de privésector waar wij mee samenwerken, raakt vlot volzet”, zegt Bart Geelen, hoofd van de studentenhuisvesting van de VUB.

Ook aan de UGent zagen ze de vraag naar kamers van de universiteit stijgen. “Je mag toch stellen dat er ongeveer 30 procent meer wachtenden zijn dan normale jaren”, zegt Tine Dezeure, woordvoerster van de UGent. De universiteit heeft zelf 2.350 kamers in de aanbieding.

“Alle koten, zowel die van de universiteit als die op de privémarkt zijn veel sneller verhuurd dan andere jaren”, zegt Ann Gaublomme, directeur studentenvoorzieningen van de KU Leuven. “Normaal loopt die markt van maart tot in september, vlak voor de start van het academiejaar. Dit jaar merkten we echter dat het leeuwendeel van de koten aan het begin van de vakantie al verhuurd was.”

“Mensen die nu nog beslissen om op kot te gaan, bijvoorbeeld omdat ze eerst hun tweede zit wilden afwachten, die zullen het moeilijker hebben om nog iets te vinden”, zegt Gaublomme. “Wie niet al te kieskeurig is, zal heus wel nog iets vinden. Maar wie bepaalde eisen stelt, die zal het moeilijker hebben.”

Tekenend is de zoekmachine die KotatGent aanbiedt. Dat is de lijst van private huurpartners waar de stad Gent, universiteit en hogescholen mee samenwerken. Op de site staan 2.388 koten geregistreerd. Geen enkel daarvan is nog beschikbaar.

“Vorige week waren dat er nog twee”, zegt Dieter Somers, kabinetsmedewerker van Gents schepen voor Wonen Tine Heyse (Groen). “Het is inderdaad via dat kanaal dat we opvangen dat er krapte is op de markt van studentenkoten in Gent. Ik denk dat we weer op het niveau van drie, vier jaar geleden zitten. Maar ook de hoger-onderwijsinstellingen zeggen ons dat de wachtlijsten langer zijn dan andere jaren.”

Ook Upkot, een van de grootste privéspelers op de markt van studentenkoten, heeft intussen alle kamers verhuurd voor volgend jaar. “Al is dat wel normaal op dit moment van het jaar hoor”, zegt Koenraad Belsack, co-CEO van Upkot. “Wel bereikten we dat punt vroeger dan andere jaren. Maar dat hangt weer af van plaats tot plaats. In kleine steden voelen we dat minder, in Leuven zijn wij dan weer niet actief. Maar zeker in Antwerpen voelden we dat de koten sneller verhuurd raakten dan andere jaren. In Brussel en Gent merkten we ook wel druk.”

Of er echt sprake is van een krapte op de markt van studentenkoten is moeilijk hard te maken met cijfers. Voorlopig blijft het bij signalen zoals meer vragen die binnenlopen bij de huisvestingsdienst. Opvallend is dan weer dat studentenraden die signalen minder opvangen. “We merken dat een beetje, maar dan vooral voor de internationale studenten”, zegt Brent Monette, voorzitter van de Leuvense studentenkoepel LOKO. “Zij hebben het blijkbaar moeilijker om een kot te vinden.”

Post-corona-effect

Naar de reden voor de opstoot is het niet ver zoeken: corona. Of meer bepaald, post-corona. “Veel studenten willen het normale studentenleven weer oppikken”, zegt Geelen. “Sommige studenten blijven net nog een jaartje op kot om nog iets langer student te zijn en na corona toch iets meer studentenleven te kunnen meepikken.”

Al is er daarnaast wellicht ook gewoon een tekort aan koten in sommige steden. Zo liet het Gentse stadsbestuur voor de zomer een studie uitvoeren door onderzoeksbureau Mpiris. De conclusie was duidelijk: de stad moet op zoek naar 10.000 extra studentenkoten. Nu trekken veel studenten de gewone huurmarkt op waardoor ze heel wat Gentenaars uit de stad drijven.