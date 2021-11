Vooruit-voorzitter Conner Rousseau met spoed opgenomen in het ziekenhuis, zus reageert verbolgen op reacties

Rousseau belandde zaterdag - 13 november, op zijn verjaardag - in het ziekenhuis. Zelf schreef hij alleen dat hij met spoed is opgenomen en dat hij in december geopereerd moet worden.

Partijwoordvoerder Niels Pattyn bevestigt de spoedopname en legt uit dat Rousseau problemen heeft met een cyste op de nieren. “Af en toe heeft de voorzitter acute pijn. Door te veel werken, weinig slapen en stress duikt die regelmatig op”, aldus Pattyn. “Dan moet hij aan de baxter liggen om de pijn onder controle te krijgen.” Twee weken geleden werd Rousseau voor hetzelfde probleem ook al eens opgenomen in het ziekenhuis.

“Een verjaardag in mineur, maar ik wil jullie enorm bedanken voor de vele wensen en toffe berichtjes. Jullie zijn fantastisch en geven mij de kracht om elke dag hard te blijven strijden”, schrijft Rousseau nog in het bericht, met een selfie vanuit het ziekenhuisbed. “Ik zal op gepaste tijdstip meer uitleg geven over mijn spoedopname en mijn operatie in december.”

‘Razend, verdrietig, maar vooral teleurgesteld’

Onder zijn facebookpost krijgt Rousseau heel wat steunbetuigingen, maar evenzeer beledigingen en andere onsmakelijke reacties. Dat valt niet in goede aarde bij Eloïs Rousseau, de zus van de voorzitter. En dat liet ze ook weten op Twitter. “Ik ben razend, verdrietig maar vooral teleurgesteld”, stuurde ze de wereld in. “Ik vraag niet om op hem te stemmen en het 100 procent eens te zijn met zijn politieke standpunten. Ik vraag gewoon respect”, zegt ze nog.

Ik ben razend,verdrietig maar vooral teleurgesteld. Mensen lachen omdat mijn broer opgenomen is op spoed. De reacties van sommige mensen zijn walgelijk. Ik vraag niet om op hem te stemmen en 100% eens te zijn met zijn politieke standpunten. Ik vraag gewoon RESPECT! #ArmVlaanderen — Eloïs Rousseau (@Eloisrousseau) 13 november 2021

Conner Rousseau reageerde ook al zelf op de negatieve berichten. “Zal het nooit snappen en vind niet dat ik dat moet pikken. Ik voel me super slecht, heb best wat pijn, ben groggy van de morfine en dan dat lezen... Voor het eerst sinds lang trek ik mij dat toch aan”, klinkt het.