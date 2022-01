Voortvluchtig maffialid na 20 jaar opgepakt in Spanje dankzij Google Street View

De Italiaan Gioacchino Gammino (61), een veroordeelde maffiabaas die op de lijst van de meest gezochte Italiaanse criminelen staat, is opgepakt in Galapagar, een stad in de buurt van Madrid. De arrestatie dateert van midden december, maar de feiten kwamen woensdag naar buiten na een bericht van de Italiaanse krant la Repubblica.

De Siciliaanse politie had Gammino na jarenlang onderzoek al opgespoord tot in Spanje, maar zijn precieze locatie werd pas bekend nadat de politie hem via Google Street View identificeerde. De navigatietool van Google had een beeld vastgelegd van twee mannen die aan het praten waren voor een fruit- en groentewinkel genaamd El Huerto de Manu. Een van die mannen leek sterk op de Italiaanse voortvluchtige en na verder onderzoek vonden ze opnieuw foto’s van de man op de webpagina van een restaurant niet ver van de groentewinkel.

Gammino, die intussen Manuel heette, had in het stadje gewerkt als kok en hij baatte ook een groente- en fruitwinkel uit. Enkele foto’s waarop het litteken op zijn kin zichtbaar was en een Siciliaans gerecht op de menukaart gaven de politie de laatste bevestiging die ze nodig hadden. Na twintig jaar werd Gammino dan toch in de boeien geslagen. Bij zijn arrestatie zei hij naar verluidt tegen de politie: “Hoe hebben jullie me gevonden? Ik heb mijn familie al tien jaar niet meer gebeld!”

Cosa Nostra

De details van de arrestatie werden bij The Guardian bevestigd door de Openbaar Aanklager van Palermo Francesco Lo Voi, die het laatste onderzoek leidde. “Het is niet zo dat we onze dagen doorbrengen met het doorspitten van Google Maps om voortvluchtigen te vinden,” aldus Lo Voi. “Veel en lang onderzoek leidde ons naar Spanje. We zaten op de goede weg, maar Google Maps hielp om onze onderzoeken te bevestigen.”

Gammino behoorde tot een Siciliaanse maffiaclan die in de jaren negentig verwikkeld was in een bloedige vete met Cosa Nostra, het belangrijkste maffianetwerk van Sicilië. Hij werd voor het eerst gearresteerd in 1984, toen hij werd onderzocht door rechter Giovanni Falcone, die in 1992 door de maffia werd vermoord met een autobom.

Gammino werd gezocht voor moord en verschillende andere maffiagerelateerde misdrijven. Hij werd in 1998 voor de tweede keer gearresteerd in Barcelona. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit in Rome tot hij er in 2002 in slaagde te ontsnappen tijdens de opnames van een film in de gevangenis.