Voortaan veel grotere keuze uit pakjesautomaten: ‘Mensen kiezen nog te vaak voor een thuislevering’

Wie vaker iets bestelt via het internet, weet dat pakjes tegenwoordig ook kunnen worden geleverd in zogenaamde pakjesautomaten. Met een QR-code kan je de locker openen waarin jouw pakje zich bevindt. Zo kan je heel eenvoudig je bestelling afhalen op elk moment van de dag. En achteraf ook weer terugsturen, als dat nodig zou blijken. Steeds meer mensen maken hier gebruik van. Vroeger kon enkel gekozen worden voor thuislevering of voor een afhaalpunt.

Probleem is nu wel dat de verschillende exploitanten van pakjesautomaten, zoals Bpost of Budbee, overeenkomsten afsluiten met e-commercebedrijven. Bpost heeft onder andere deals met Zalando, Coolblue, Lidl en bol.com.

Als je iets bestelt bij een van deze bedrijven, kan dat vaak alleen geleverd worden in een pakjesautomaat van Bpost en niet bij een van de concurrenten. Soms ben je zo verplicht een vrij grote afstand af te leggen om je pakje af te halen. Vooral omdat er momenteel nog maar heel weinig automaten beschikbaar zijn in ons land.

Minister Petra De Sutter (Groen): 'Leveringen in een automaat zijn minder vervuilend dan een aankoop die tot aan de voordeur wordt gebracht.' Beeld BELGA

Uit een VUB-studie blijkt dat het in België gaat over 0,5 automaten per 10.000 inwoners. In Duitsland zijn er dat dubbel zoveel, in Polen zelfs tien keer meer. “Maar ons land is wel aan een inhaalbeweging bezig”, zegt minister De Sutter. Het aantal Bpost-automaten is verdubbeld van 379 in 2021 naar 692 vorig jaar.

Minder vervuilend

De Sutter vindt het belangrijk dat pakjesautomaten efficiënter gebruikt worden. En daarom komt er nu dus een verandering van de Postwet. De Sutter: “Vanaf nu kan iemand online iets aankopen en het bijvoorbeeld laten leveren door DHL in een automaat van Budbee. Dat is nu niet vanzelfsprekend en daarom kiezen mensen nog te vaak voor een thuislevering. Leveringen in een automaat zijn, zeker in stedelijke gebieden, minder vervuilend dan een aankoop die tot aan de voordeur wordt gebracht.”

Een recente Franse studie becijferde dat leveringen in een pakjesautomaat gemiddeld 641 gram CO 2 de wereld insturen. Dat cijfer loopt bij thuisleveringen op tot 2.060 gram. “Het hangt er natuurlijk van af hoe je naar de automaat gaat: te voet of met de auto. Experts bevelen dan ook aan dat consumenten best beschikken over een breed netwerk van pakketautomaten. Dat wordt met deze wetswijziging mogelijk gemaakt”, zegt De Sutter.

“Pakjesautomaten zijn ook een vooruitgang op het vlak van verkeersveiligheid”, zegt Kris Peeters, mobiliteitsexpert van PXL Hasselt. “Anders worden chauffeurs gedwongen om onder grote tijdsdruk van het ene naar het andere adres te rijden, vaak door speelstraten. Zo kun je een deel van dat e-commerceverkeer verminderen.”

Peeters vindt het nieuwe initiatief een stap in de goeie richting. “Als meer mensen een pakjesautomaat in hun buurt vinden, gaan ze sneller geneigd zijn daarvoor te kiezen. Dat kan ertoe leiden dat er meer mensen te voet buitenkomen en dat bevordert sociale interacties in de wijken.”