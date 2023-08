Voortaan ook statiegeld op kleren? Als het van dit merk afhangt wel

Textielafval is een enorm probleem. Elk jaar komt wereldwijd 92 miljoen ton op stortplaatsen terecht. Dat is een volle vrachtwagen oude hemden, sokken of broeken per seconde. Omdat de vraag naar betaalbare mode de komende jaren nog zal toenemen, zal ook de afvalberg alleen maar groter worden.

Tenzij er drastisch wordt ingegrepen. Onder druk van de overheden hebben producenten en merken de voorbije jaren al recyclingprogramma’s opgezet. Maar volgens recente cijfers zou slechts 1 procent gerecycleerd worden. Het uiteindelijke doel is dan ook een circulaire mode-industrie, waarbij (bijna) alles hergebruikt wordt en er dus geen of heel weinig afval is.

Nederlands modemerk New Optimist, in 2021 opgericht door Nelleke Wegdam en Xander Slager, beweert een oplossing in die richting te hebben gevonden. Vanaf 13 september gaan ze statiegeld heffen op de kledij die ze verkopen.

“Bij aankoop van een New Optimist-kledingstuk wordt statiegeld aangerekend”, legt Nelleke Wegdam uit. “Dat geld blijft op een rekening van een onafhankelijke stichting staan en wordt terugbetaald als je de kleding weer inlevert, net als bij glazen flessen, bijvoorbeeld. Het maakt daarbij niet uit in welke staat het item is. Wij bekijken of het nog tweedehands verkocht kan worden. Als dat niet het geval is, wordt het verwerkt tot nieuw materiaal. Niks hoeft verloren te gaan.”

Het statiegeld bedraagt ongeveer 5 procent van de retailprijs van het kledingstuk. Er zijn vier verschillende bedragen: 2,5 euro, 5 euro, 7,5 euro en 10 euro. Concreet zul je op een T-shirt 2,5 euro statiegeld betalen en op een wat duurdere jas 10 euro.

“Dit systeem matcht perfect met ons merk, aangezien we al inzetten op lokale productie”, zegt Wegdam. “Door het statiegeld te laten beheren door een onafhankelijke stichting kunnen we de deur ook openzetten voor andere merken.”

Jo Van Landeghem van Creamoda, de Belgische federatie van modebedrijven én een van de initiatiefnemers van Circletex, de vzw om circulariteit in onze textielindustrie te bevorderen, reageert sceptisch. “Niet iedereen kan die bedragen extra betalen. Maar als je minder vraagt, riskeer je natuurlijk dat de kledij niet wordt teruggebracht. Dit lijkt me eerder een interessant experiment én een geslaagde marketingstunt.”