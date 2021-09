Voortaan online te zien hoeveel personeelsleden gevaccineerd zijn in ziekenhuis of woonzorgcentrum

Een studie van Zorg en Gezondheid en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) vroeg aan de Vlaamse zorgvoorzieningen om hun vaccinatiegraad bekend te maken. Uit deze enquête blijkt dat de vaccinatiegraad in algemene en revalidatieziekenhuizen 96,8 procent is. Psychiatrische ziekenhuizen (95,6%) en woon-zorgcentra (95,8%) rapporteren iets lagere vaccinatiegraadcijfers.

Ongeveer zes op de tien zorgvoorzieningen namen deel aan deze studie: 469 woon-zorgcentra (57%) en 48 ziekenhuizen (79%) maakten hun cijfers bekend. Van alle zorgmedewerkers zijn artsen en vrijwilligers het beste gevaccineerd. Verpleegkundigen zijn als groep vaker volledig gevaccineerd dan zorgkundigen. Jobstudenten zijn het minst gevaccineerd.

Viroloog Marc Van Ranst reageert alvast positief. “Onze Vlaamse zorginstellingen vaccineren zeer goed tegen Covid-19. Onze zorgmedewerkers hebben het verwoestend effect van dit virus vanop de eerste rij kunnen zien, en zijn daarom erg gemotiveerd om zichzelf, hun naasten en hun patiënten te beschermen door vaccinatie.”

Ook Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke (CD&V) is tevreden: “De cijfers tonen een hoge vaccinatiegraad, wat zeer goed is. Er zijn nog enkele functiegroepen en voorzieningen waar we bijkomende aandacht voor moeten hebben, daar zullen we de komende weken en maanden ook nog volop op inzetten.” Beke roept de overige voorzieningen die nog niet instuurden op om ook deel te nemen aan deze indicator en hun resultaten op korte termijn bekend te maken.