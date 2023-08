Voortaan boetes tot 1.000 euro voor drugbezit, maar heeft ontraden wel zin? ‘De top van de keten bedreig je niet door feestgangers te beboeten’

Op de festivals in ons land kregen 1.011 bezoekers in juli een boete voor drugsbezit, en betaalden die onmiddellijk via een QR-code of binnen de 15 dagen via overschrijving. Op Tomorrowland alleen al werden 360 boetes uitgeschreven. Die lik-op-stukboete is een stokpaardje van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld): ze verschijnt niet op het strafblad, maar moet een fors ontradend effect hebben. Bedragen variëren van 75, 150 of 300 euro, naargelang de soort drugs en de hoeveelheid.

Wie voortaan betrapt wordt met meer dan vijf gram cocaïne of ketamine zal een boete van 1.000 euro krijgen en wordt doorverwezen naar het parket, voor minder dan vijf gram verdubbelt de boete van 150 euro naar 300 euro. “In sommige gevallen zal worden afgeweken van de boete. We willen zwaar verslaafden niet nog dieper in de miserie duwen”, klinkt het op het kabinet van Van Quickenborne. Mogelijke dealers die met grotere hoeveelheden op zak worden betrapt, komen niet in aanmerking, maar worden strafrechtelijk vervolgd.

Van Quickenborne waarschuwt gebruikers dat de politie fors zal blijven controleren. Sinds 1 januari 2022 werden al 7.855 boetes uitgeschreven, samen goed voor 954.625 euro. 5.200 daarvan waren voor het bezit van cannabis, 1.500 voor het bezit van XTC of MDMA en zo’n 1.000 voor het bezit van cocaïne.

Verdienmodel maffia

Volgens Van Quickenborne moeten gebruikers beseffen dat zij het gewelddadige verdienmodel van de drugsmaffia in stand houden. “Vroeger werden dossiers rond kleine hoeveelheden drugs vaak geseponeerd maar dat gaf een verkeerd signaal. Ook wie sporadisch gebruikt, draagt bij aan de financiering van de georganiseerde misdaad die verantwoordelijk is voor een golf van geweld in ons land.”

Die redenering gaat volgens professor in de criminologie Letizia Paoli (KU Leuven) niet op. “We verbieden cocaïne om het gebruik te stoppen. Dat werkt niet, want de vraag blijft”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. “Ons falend beleid werkt de illegale markt net in de hand. Cocaïne is enorm winstgevend. Vervolgens wijzen we naar gebruikers en zeggen we dat ze criminelen steunen. De groei van de georganiseerde misdaad is een onbedoeld gevolg van ons beleid.”

Het gespierde beleid op festivals is volgens haar ook moeilijk vol te houden door de politie. “Dat zou ervoor zorgen dat andere politietaken minder aandacht krijgen, geen goed idee. Controleren aan de ingang van festivals zorgt er bovendien voor dat gebruikers hun drugs kopen op de festivalweide zelf.” Het gevolg is dat gebruikers “nog minder weten wat ze exact slikken of snuiven”, stelt Paoli.

Op heel wat festivals en in de nabije omgeving plant de politie deze zomer alvat nog intensieve controles. Drugshonden worden zowel ingezet op de locatie zelf én bij controles langs de invalswegen. Niet enkel op grote festivals zoals Pukkelpop, maar ook op kleinere evenementen zoals WeCanDance in Zeebrugge en Kamping Kitsch in Kortrijk zal er uitvoerig gecontroleerd worden.

Of de lik-op-stukboetes zullen ontraden? “Een gram coke kost 50 euro of meer, reken maar uit”, aldus Paoli. “Deze maatregel raakt een zeer kleine minderheid die zo’n boete met de glimlach zal betalen.”

Preventiecampagnes zijn volgens Paoli niet de te volgen weg. “Ontraden heeft amper zin. De minister zou beter een duidelijk signaal geven aan de groothandelaars. We mogen geen geweld in onze straten tolereren. We moeten ook corruptie bij ambtenaren die zich inlaten met drugshandel keihard bestraffen. De top van de keten moet zich bedreigd voelen. Dat doe je niet door feestgangers te beboeten.” (BELGA/MM)