‘Vooroordelen bij leerkrachten houden meisjes het meeste tegen om een STEM-richting te studeren’

‘Meisjes kunnen beter talen of iets in de zorg studeren.’ Hoe passé het ook klinkt, die opinie leeft nog en in de EU heeft ons land het kleinste aandeel vrouwen met een wetenschappelijk-technisch diploma. Drie generaties zochten voor vzw Da’s Geniaal oplossingen. ‘Er zijn nog meer verhalen van rolmodellen nodig.’

120 jaar geleden kreeg Marie Curie als eerste vrouw ooit een Nobelprijs, die voor Fysica, voor de theorie over radioactiviteit. In 1911 kaapte ze de Nobelprijs voor Chemie weg. In 1935 won haar dochter diezelfde Nobelprijs voor Chemie voor haar ontdekking van kunstmatige radioactiviteit.

Het kan een verhaal zijn dat ouders aan hun dochters vertellen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de achtste Internationale Dag voor Meisjes en Vrouwen in Wetenschap van de VN vandaag. Maar ouders en ook leerkrachten geven meisjes nog te vaak de boodschap dat wetenschap en wiskunde “niets voor meisjes is”.

“Zo sprak ik een vrouw met Marokkaanse roots die farmacie studeert. Zelfs haar eigen wiskundelerares veronderstelde dat zij wel zwakker zou zijn in wiskunde”, zegt Françoise Chombar, gediplomeerd tolk maar voorzitter bij chipbedrijf Melexis. “Onderzoek toont dat vooroordelen bij leerkrachten meisjes het meeste tegenhouden om een STEM-richting te studeren. Dat fnuikt het zelfvertrouwen van meisjes. Het is mijn levenswerk om daar verandering in te brengen.”

Chombar is dan ook voorzitter van het STEM-platform. ‘STEM’ staat voor: wetenschap (science), technologie, engineering en wiskunde (matchematics). Het platform verenigt experten uit de bedrijfswereld die de regering adviseert, onder andere over hoe je meer meisje in STEM-studies krijgt.

Want in 2020 studeerden bijna 6.000 vrouwen in het Vlaamse hoger onderwijs af in een STEM-richting. Dat is maar 27 procent. En met slechts 7,2 vrouwen per duizend Belgen met een STEM-diploma staat ons land op de 27ste en laatste plaats op de Europese ranglijst.

Er is wel al een beetje vooruitgang vergeleken met vroeger. “En 23 procent van de Belgische kandidaten in de recente rekruteringscampagne voor astronauten van het Europees Ruimteagentschap was een vrouw, tegenover 16 procent in 2008”, zegt staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS).

Maar het moet beter. “Want als vrouwen weinig vertegenwoordigd zijn in onze sectoren, kunnen die niet met oplossingen voor iedereen komen”, zegt Chombar. “Denk aan de crashtestdummy’s die gebaseerd zijn op een mannenlichaam of aan uitsluitend mannelijke proefpersonen in medicijnonderzoek.”

Campagnes

Nochtans zijn er al heel wat campagnes en ‘initiatieven’. Zoals vzw Da’s Geniaal, de coalitie van twintig bedrijven en non-profitorganisaties, die 10- tot 14-jarigen inspireert (die leeftijd blijkt cruciaal om te kiezen of af te haken voor STEM) via online challenges. Daarin dagen influencers tieners uit met opdrachten zoals ‘hack een magazinecover met je eigen foto’, ‘maak een bruisbal voor in bad’ of ‘maak energie met fruit’.

Maar er blijven blokkades, zo tonen de gesprekken tussen studentes, bedrijfsleiders en starters. “Die vooroordelen zijn voor mij de belangrijkste. De misvatting dat vrouwen geen aanleg hebben voor wiskunde en wetenschap blijkt zo hardnekkig dat wat er nu al gebeurt onvoldoende is”, zegt Chombar.

Balpreet Kaur (16), studente wiskunde-wetenschappen, wijst op onzekerheid en perfectionisme. “Die stereotypen kunnen onzeker maken en als je dan ook nog een perfectionist bent, haak je sneller af en kies je voor iets wat haalbaarder lijkt”, zegt ze. “Al heb ik daar zelf geen last van en denk ik eraan om misschien neurochirurg te worden.”

Ook blijkt dat te weinig jongeren, ouders en leerkrachten weten wat STEM is en welke beroepen je ermee kunt beoefenen. “Een voordeel van deze studies is dat je er erg veel kanten mee uit kan”, zegt Evelien De Wilde (34), operationeel manager van de loodraffinaderij van Umicore en chemicus. “Maar net daardoor kunnen jongeren er zich wellicht weinig concrete jobs bij voorstellen.”

Evelien De Wilde. Beeld RV

Rolmodellen

Meer helderheid over wat STEM is, bedrijfsbezoeken, infosessies voor ouders en leerkrachten en vooral meer rolmodellen in de media en voor de klas zijn voorstellen die Da’s Geniaal uit het overleg puurt.

“Ik heb er goede hoop op”, zegt Chombar. “Bij grote veranderingen boek je zeer vaak eerst maar traag vooruitgang en dan gaat het ineens heel snel. “En ik weet dat slechts een kwartiertje vertellen voor de klas het zelfvertrouwen van meisjes enorm kan boosten. Permanente samenwerking tussen bedrijven en onderwijs is dus essentieel. En dat in heel de schoolcarrière, vanaf de kleuterklas.”

De Wilde stelt dat ook voor de zorgzame aspecten van STEM-beroepen te tonen. “Het valt me op dat als meisjes al STEM kiezen, het vaak is met het oog op een zorgberoep in de geneeskunde. Maar ik ben verantwoordelijk voor een efficiënt recyclageproces in een fabriek. Ook wie bezig is met milieu, duurzaamheid en klimaat is bezig met zorg voor de maatschappij en heel erg nodig in STEM-beroepen.”

Najwa Ben-Fares (17), student wiskunde-wetenschappen neemt mee dat STEM studeren eigenlijk ook ideaal is voor wie nog twijfelt over een jobkeuze. “Ik doe deze richting omdat ik wetenschap erg boeiend vind, maar ik besef door de gesprekken met vrouwen in STEM-beroepen pas hoeveel deuren zulke studies kunnen openen. Je kunt je bijna niet vergissen. Soms overweeg ik fysica te studeren en te proberen in het CERN onderzoek te doen, maar het voelt goed dat ik nog alle kanten uit kan in de wereld.”