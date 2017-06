Voormalige topmannen Servische geheime politie opnieuw voor Joegoslavië-tribunaal

Stanisic en Simatovic stonden tijdens de Bosnische burgeroorlog (1991-1995) aan het hoofd van de Servische geheime politie. Die stond ten dienste van Slobodan Milosevic, de toenmalige president van het vroegere Joegoslavië.



De politie-eenheden maakten zich toen schuldig aan zware oorlogsmisdaden. Tijdens een eerste proces in 2013 werden Stanisic en Simatovic nog vrijgesproken, hoewel de openbare aanklager levenslang had geëist. Het hof oordeelde toen dat de twee wel degelijk de opdracht hadden gegeven om misdaden te begaan, maar sprak hen toch vrij omdat er onvoldoende bewijs was.



De beroepsinstantie van het tribunaal oordeelde in 2015 echter dat er "ernstige fouten" waren gemaakt in het eerste vonnis en beval een nieuw proces.



Het proces tegen Stanisic en Simatovic wordt beschouwd als een belangrijk bewijs dat Milosevic' regime gelinkt kan worden aan misdaden en etnische zuivering in Kroatië en Bosnië. Milosevic zelf stond voor het Joegoslavië-tribunaal terecht voor genocide, maar hij overleed in 2006, nog voor het vonnis werd uitgesproken.