Voormalige Braziliaanse president Bolsonaro wil voorlopig ‘als toerist’ in de VS blijven en vraagt visum aan

Bolsonaro kwam de VS binnen op een diplomatiek visum, mogelijk omdat hij nog net president was toen hij arriveerde. Een ruime week later bestormden Bolsonaro’s aanhangers onder meer het parlement. In Brazilië loopt een onderzoek naar de rol van Bolsonaro bij de bestorming.

Vlak na de bestorming zei Bolsonaro nog aan het eind van de maand, als zijn diplomatieke visum zou aflopen, terug te willen keren naar Brazilië. Hij werd in de VS korte tijd opgenomen in het ziekenhuis met pijn in zijn buikstreek, een gevolg van een steekpartij in 2018, en gaf aan zijn dokters te willen zien.

Twee weken later lijkt Bolsonaro van gedachten veranderd. Als zijn toeristenvisum wordt goedgekeurd, mag hij zes maanden in het land blijven.

Bolsonaro verblijft waarschijnlijk in Florida. Hij is in het openbaar gezien in Orlando. Ook Anderson Torres, die minister van Justitie was onder Bolsonaro, verbleef in Florida. Na de bestorming keerde hij terug naar Brazilië, waar hij werd gearresteerd. Sinds begin dit jaar was Torres aangesteld als de hoogste verantwoordelijke voor de publieke veiligheid in Brasilia. Op de dag van de bestorming werd hij ontslagen.

Het is onduidelijk of Bolsonaro ook daadwerkelijk een halfjaar in de VS wil blijven, als hij een visum krijgt. Zijn advocaat in de VS zegt in een verklaring dat hij “zijn hoofd leeg wil maken en wil genieten van een paar maanden als toerist, voordat hij over zijn volgende stap beslist.”

Als het aan tientallen Amerikaanse Afgevaardigden ligt, blijft Bolsonaro niet lang in de VS. Na de bestorming riepen 46 Democraten president Biden op om Bolsonaro terug te sturen: “De VS moeten geen onderdak bieden aan hem, of welke autocraat dan ook die de inspiratie vormde voor dergelijke geweld tegen democratische instituties.”

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reageert vooralsnog niet op het voornemen van Bolsonaro om in de VS te blijven.